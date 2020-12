Wyrzucenie Kukiz’15 z Koalicji Polskiej odbiło się szerokim echem i wywołało lawinę spekulacji na temat przyszłości politycznej ugrupowania. Niektórzy sugerują, że Paweł Kukiz zdecyduje się na koalicję z PiS. Sam zainteresowany odniósł się do sprawy w zdecydowanych słowach na antenie Radia Wrocław.

Kilka dni temu politycy PSL podziękowali Kukiz’15 za współpracę w ramach Koalicji Polskiej. Kością niezgody było głosowanie posłów tej formacji za wsparciem rządu PiS przy zawetowaniu unijnego budżetu, bo ten powiązano z kwestią praworządności. Za uchwałą głosowali posłowie: Kukiz, Sachajko, Tyszka, Szramka, Żuk – to oni mają utworzyć nowe koło. Przeciwna była Agnieszka Ścigaj, która opuściła szeregi partii i pozostanie posłanką niezależną.

Na antenie Radia Wrocław sprawę komentował Paweł Kukiz. „Muszę dostać na piśmie potwierdzenie, że zostaliśmy wspólnie, wszystkie podmioty Koalicji Polskiej zdecydowały, że zostaliśmy z tej koalicji wydaleni, a nie na zasadzie uchwały Rady Naczelnej PSL-u” – stwierdził lider Kukiz’15. Przypomniał tym samym, że Koalicja Polska składa się z większej liczby podmiotów.

Kukiz w koalicji z PiS?

„Mam nadzieję, że to się rozwiąże teraz w piątek. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby się rozwiązała jak najszybciej. Wtedy będę mógł stworzyć koło” – dodał były muzyk.

Lider Kukiz’15 przyznał, że do niego również docierają pogłoski o rzekomej koalicji z PiS. Sam jednak zdecydowanie to dementuje. „A co będzie potem? Być może w przyszłości uda się stworzyć klub. Te wszystkie pogłoski, że wchodzę do PiS-u czy do Zjednoczonej Prawicy w koalicję, są bzdurą totalną. Ja to wielokrotnie prostuję. Mogę mówić swoje, a media wiedzą lepiej” – zapewnił.

