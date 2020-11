Potwierdziły się pogłoski o tym, że po rozpadzie Koalicji Polskiej, Paweł Kukiz nie zdoła utrzymać przy sobie wszystkich posłów Kukiz’15. W sobotę Agnieszka Ścigaj ogłosiła, że opuszcza formację byłego muzyka i pozostanie posłanką niezrzeszoną. Polityk zapewniła, że pozostanie otwarta na współpracę z różnymi środowiskami.

Zaledwie dwa dni temu pojawiły się pogłoski, że Paweł Kukiz nie zdoła zabrać ze sobą wszystkich posłów. Od początku w tym kontekście wymieniano Agnieszkę Ścigaj, co potwierdzał wtedy osobiście sam muzyk. Ostatecznie w sobotę plotki okazały się prawdziwe, bo Ścigaj ogłosiła decyzję, że opuszcza Kukiz’15.

Czytaj także: Najnowszy sondaż. PiS może zapomnieć o samodzielnych rządach?

Posłanka Agnieszka Ścigaj ogłosiła swoją decyzję w nagraniu opublikowanym na profilu w mediach społecznościowych. „Dziś w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety, podjęłam również własną decyzję polityczną. Zawsze byłam niezależna, ale od dziś staję się formalnie” – mówi.

Kukiz krytykowany przez Ścigaj

Ścigaj krytycznie oceniła rozpad Koalicji Polskiej, obwiniając o to liderów. „Czasem ubolewam, myślę, że tak jest i w tym przypadku, że męskie ego niestety bierze górę nad racjonalnym podejściem i dobrem wspólnym” – mówi posłanka, którą do Sejmu wprowadził przed kilku laty Paweł Kukiz.

Posłanka apelowała o zaangażowanie się w politykę. „Liczę, że kobiece zaangażowanie w polską politykę, do którego zachęcam wiele kobiet, spowoduje, że wspólny dialog, rozwiązywanie problemów to będzie priorytet, który będzie przyświecał każdemu politykowi” – powiedziała. Dodała, że z powodu kryzysu zrezygnowała z diety poselskiej i zaczęła zwykłą pracę. „Nie jestem już posłem zawodowym. Uważam, że w tej sytuacji, w której Polska się znajduje – wszystkie ręce na pokład i każdy powinien dołożyć jakąś cegiełkę, abyśmy wspólnie wyszli z kryzysu” – powiedziała.

Czytaj także: 100 zł za wejście do galerii handlowej? Zaskakujący pomysł posła PiS

Przypomnijmy, że to Agnieszka Ścigaj jako jedyna z tej formacji zagłosowała przeciwko projektowi uchowały wspierającej rząd we wniesieniu weta wobec unijnego budżetu. Za uchwałą głosowali za to posłowie: Kukiz, Sachajko, Tyszka, Szramka, Żuk – to oni mają utworzyć nowe koło. Sprawa tego głosowania okazała się przesądzać o rozpadzie Koalicji Polskiej.

Źr. facebook; rmf24.pl; wmeritum.pl