Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami – wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. Wygląda jednak na to, że partia Jarosława Kaczyńskiego jest coraz dalej od samodzielnych rządów. Za ich plecami trwa tymczasem walka o miano głównego ugrupowania opozycyjnego.

Na 36,9 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. W porównaniu do poprzedniego zestawienia to wzrost o 0,1 pkt proc. Sondaż ten daje partii rządzącej większą przewagę, niż inne badania przeprowadzane w tym okresie.

Będąca na drugim miejscu Koalicja Obywatelska uzyskała bowiem 27,4 proc. poparcia (spadek o 1,9 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który zyskał 3,1 pkt proc. i obecnie notuje 15,8 proc. poparcia. To kolejny sondaż wskazujący na to, że Szymon Hołownia coraz bardziej zbliża się do KO a jego ruch ma szansę na to, by stać się głównym ugrupowaniem opozycyjnym.

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica z poparciem wynoszącym 9,6 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.). Na granicy progu wyborczego balansuje Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 5,2 proc. badanych. Ugrupowanie w stosunku do poprzedniego zestawienia straciło 1,4 pkt proc.

Poniżej progu wyborczego znalazła się natomiast Koalicja Polska, na którą chciałoby zagłosować 4,8 proc. badanych.

Źr.: DoRzeczy.pl