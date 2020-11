Od pewnego czasu do mediów przedostały się informacje o nieporozumieniach w Koalicji Polskiej pomiędzy PSL i Kukiz’15. Okazuje się, że sprawa może mieć drugie dno, bo jeszcze w wakacje Paweł Kukiz osobiście spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Jak informuje „Fakt”, podczas rozmowy miała paść niespodziewana oferta ze strony prezesa PiS.

W ostatnim czasie pomiędzy politykami PSL i Kukiz’15 doszło do spięć, które pod znakiem zapytania postawiły dalsze istnienie Koalicji Polskiej. Posłom PSL nie podoba się, że Paweł Kukiz i jego współpracownicy wsparli rząd PiS w sporze wokół unijnego budżetu. Przypomnijmy, Polska i Węgry zawetowały budżet po tym, jak prezydencki niemieckiej udało się przeforsować powiązanie finansów z kwestią praworządności.

Tabloid donosi, że Kukiz wrócił do aktywnej rozgrywki politycznej, gdy kierownictwo PiS zaczęło szukać potencjalnego koalicjanta, który mógłby zastąpić Solidarną Polskę. „Mówi się, że w wakacje doszło do spotkania na szczycie Kaczyński-Kukiz. Ten ostatni miał opowiadać swoim zaufanym, że rozmowa trwała kilka godzin. Miała zakończyć się ofertą cichego poparcia posłów Kukiza dla kluczowych projektów PiS. Co w zamian oferował PiS? Z czasem się dowiemy” – pisze Agnieszka Burzyńska na łamach „Faktu”.

Kuki razem z PiS?

Dziennikarka zwraca uwagę, że w czwartek Kukiz i jego posłowie poparli razem z PiS uchwałę wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych UE i polskiego weta. To natomiast stało się kością niezgody z koalicjantami z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według „Faktu” cierpliwość ludowców do Kukiza właśnie się kończy. Nie wiadomo jednak, co Kaczyński zaoferował byłemu muzykowi w zamian za poparcie.

Zakończenia współpracy nie wykluczył nawet Władysław Kosiniak-Kamysz. „Chciałbym kontynuować dobrą współpracę, która była w wyborach, która dała bardzo dobry wynik wyborczy. Myślę, że wiele osób o tym się mogło przekonać, bo jest dzisiaj w parlamencie, a gdyby wybrano inną drogę, to mogli się w nim nie znaleźć. Ale nic na siłę nigdy.” – stwierdził w rozmowie z RMF FM.

