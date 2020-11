W ostatnim czasie doszło do spięć pomiędzy politykami PSL i Kukiz’15, co postawiło pod znakiem zapytania dalsze istnienie Koalicji Polskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie na antenie radia RMF FM odniósł się do sprawy i zadeklarował, że nie będzie nikogo zmuszał do dalszej współpracy.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec zapytał o narastający konflikt z Pawłem Kukizem. „Mamy różnice, w podejściu do Unii Europejskiej okazały się one zasadniczymi różnicami.” – ocenił Kosiniak-Kamysz. „My jesteśmy za tym, żeby środki popłynęły do polskich przedsiębiorców, samorządów, do rolników. Będziemy bronić każdego euro. Uważamy, że suwerenność idzie w parze, tak naprawdę jest znak równości między suwerennością a praworządnością. Bo czy można mówić o suwerenności, nie żyjąc w demokratycznym państwie prawa? Ja uważam, że nie. Że to jest jednak połączenie.” – stwierdził.

Czytaj także: Kukiz: „Nie ma takich pieniędzy, za które można by sprzedać suwerenność”

„Na pewno niedobrze jest, gdy tak w wielu głosowaniach w ostatnim czasie politycy Kukiz’15 głosują inaczej niż większość klubu Koalicji Polskiej. To oczywiście czasem wynika z różnic programowych, czasem z podejścia jakiegoś strategicznego. To na pewno musi skłonić nas i skłania nas do refleksji nad tym wszystkim.” – przyznał Kosiniak-Kamysz. „Chciałbym kontynuować dobrą współpracę, która była w wyborach, która dała bardzo dobry wynik wyborczy. Myślę, że wiele osób o tym się mogło przekonać, bo jest dzisiaj w parlamencie, a gdyby wybrano inną drogę, to mogli się w nim nie znaleźć. Ale nic na siłę nigdy.” – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz o współpracy z PiS

Ziemiec pytał także, czy PSL chce zastąpić Solidarną Polskę w Zjednoczonej Prawicy. „Oferowaliśmy premierowi Morawieckiemu wsparcie w głosowaniu nad budżetem UE, że poprzemy jego wynegocjowane rozwiązania, czyli wspólne wypuszczenie obligacji i wspólne zadłużanie się UE. To jest dużo dalej idące niż wpisanie nawet zasady praworządności, a na to premier zgodził się 21 lipca” – przypomniał Kosiniak-Kamysz.

Czytaj także: Szkoły nadal zamknięte. Kluczowa zmiana ferii zimowych

„Taką ofertę wsparcia od nas – ale także od Lewicy, od Platformy – premier otrzymał, ale uległ radykałom. Doprowadza do sytuacji igrania z ogniem, utraty środków, zagrożenia wypłaty tych środków np. dla małych i średnich przedsiębiorstw, a to jest 70 proc. polskiego PKB” – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Źr. rmf24.pl