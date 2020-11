Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ogłaszał decyzje rządu dotyczące obostrzeń. Rząd zezwolił na otwarcie galerii handlowych już niebawem. Premier poinformował natomiast, że szkoły pozostaną zamknięte jak dotąd, ale nastąpią zmiany odnośnie organizacji ferii zimowych.

W ciągu ostatnich dni krążyły spekulacje, o tym, że rząd może na początku grudnia przywrócić szkoły do nauczania stacjonarnego. Ostatecznie decyzja zapadła inna. „Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do (…) 23-24 grudnia.” – ogłosił Morawiecki.

Szkoły zamknięte. Co z feriami?

Premier zapowiedział jednak ważną zmianę w organizacji ferii zimowych. „Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie. Między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek – a 17-18 stycznia” – powiedział Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: W przypadku szkół zdecydowaliśmy o kontynuacji zamknięcia szkół do 23-24 grudnia, a następnie podjęliśmy decyzję, że przerwa edukacyjna w szkołach będzie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 21, 2020

Szef rządu wyjaśniał, że ferie zwykle rozłożone były na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy. Dodał, że w 2021 roku muszą one być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy. „By nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza” – mówił.

Premier zapowiada otwarcie galerii

„Dokonujemy analizy, która ma objąć zarówno nasze zdrowie, uratowanie jak najwięcej istnień ludzkich, ale również uratowanie milionów miejsc pracy” – zaznaczył premier podczas konferencji prasowej. Jak dodał, aby tak było, „zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym”.

Jak zaznaczył premier Morawiecki, handlowcy z różnych branż podczas spotkań zapewniali, że „będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny”.

Nowe przypadki

W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 213 nowych przypadkach zakażeń na terytorium Polski. Niestety koronawirus nie odpuszcza, bo przyczynił się do śmierci kilkuset kolejnych osób. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zanotowano o około 2 tysiące więcej nowych przypadków, niż dobę wcześniej.

Czytaj także: Ekspert ocenia szczepionki Pfizera i Moderny. Zwrócił uwagę na problemy z preparatami RNA

Niestety koronawirus przyczynił się do śmierci kolejnych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 459 osób.” – informuje resort zdrowia.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd 843 475 nowych przypadków zakażeń. Dotąd koronawirus przyczynił się do śmierci 13 288 osób w naszym kraju.

Źr. twitter; Polsat News; wmeritum.pl