Brawo Panowie !!! W ostatnich latach przepychanek politycznych niczym przekupy na targu i robienia nam wstydu na arenie międzynarodowej, Wy pokazaliście, że można potrafić ze sobą rozmawiać merytorycznie z klasą, kulturą i wspólnie walczyć o lepsze jutro ! Takich polityków życzymy sobie w naszym kraju ! :) @trzaskowskirafal @szymon.holownia Cała rozmowa o ponadpartyjnej prezydenturze jest na facebooku Rafała Trzaskowskiego.