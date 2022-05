Siergiej Ławrow ostrzegł państwa Unii Afrykańskiej, że w Afryce może zabraknąć żywności. Rosyjski minister zaapelował, aby Afryka wywarła presję na Zachód w celu zniesienia sankcji nałożonych na Rosję, co zapewni dostawy żywności. Profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador Polski w Moskwie w rozmowie z RMF FM ocenił, że to w sumie „dobra wiadomość”.

Ławrow, zwracając się do państwa Unii Afrykańskiej zapewnił, że Rosja wywiąże się ze swoich zobowiązań w zakresie dostaw żywności. „Jednocześnie wzywamy naszych przyjaciół, Unię Afrykańską, aby uporczywie domagali się od Zachodu zniesienia nielegalnych sankcji, które uderzają w infrastrukturę transportową niezbędną dla światowego handlu, co stwarza ryzyko przede wszystkim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji” – mówił.

Czytaj także: Putin uderzy na ten kraj i postawi ultimatum jądrowe. Przewidział wojnę, a teraz ujawnia, co będzie dalej

Polski ekspert uważa, że apel, jaki wystosował Ławrow, to dobra wiadomość. „To bardzo pomyślna wiadomość. Znaczy, że Rosja ma kłopoty. To akt dużej desperacji ze strony Moskwy. Jeśli imperium prosi o pomoc, to znaczy, że ma ogromne problemy” – stwierdził w rozmowie WP prof. Marciniak.

„Rosja nieformalnymi kanałami zwróciła się niedawno po pomoc do polityków uznawanych za 'rozumiejących Putina’ i efekty tych próśb widzimy. Jest plan pokojowy rządu włoskiego, a także prezydenta Macrona i kanclerza Niemiec. To wszystko oznacza, że Rosja jest w ogromnych tarapatach” – twierdzi prof. Mariciniak.

Źr. wp.pl