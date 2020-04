Alkoholizm to poważna choroba, która destrukcyjnie wpływa nie tylko na życie nałogowca, ale całego otoczenia. Alkoholik niszczy życie własne oraz swojej rodziny, zaniedbując obowiązki i stawiając nałóg na pierwszym miejscu. Walka z nałogiem jest długotrwała, jednak można ją ułatwić, decydując się na wszywkę z esperalem. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Alkoholicy zwykle zdają sobie sprawę ze swoich problemów z piciem, dopiero gdy znajdą się w bardzo poważnej sytuacji. Często dzieje się to, gdy opuszczą ich bliscy, a nałóg dodatkowo spowoduje utratę zatrudnienia. Bez względu na to, kiedy alkoholik rozpocznie walkę z nałogiem, może zdecydować się na wszywkę z esperalem. Dzięki niej znacznie łatwiej będzie mu odstawić trunki i rozpocząć leczenie.

Wszywka z esperalem – na czym polega jej działanie?

Esperal to jeden ze skuteczniejszych środków służących do walki z nałogiem alkoholowym. Jest to substancja, która blokuje metabolizm alkoholu w wątrobie. Konsekwencją tego procesu jest szybkie odczuwanie objawów przypominających silnego kaca. Już po kilkunastu minutach od wypicia alkoholu, objawy zatrucia przybierają na sile do tego stopnia, że alkoholik zraża się do sięgania po trunki. Dzięki temu esperal skutecznie odstrasza od picia i wspiera wychodzenie z nałogu w sytuacji, gdy osobie chorej trudno jest wytrwać w postanowieniu o trzeźwości bez sięgania po dodatkową pomoc.

Esperal wszywa się pod skórę alkoholika. Substancja ma formę jałowych tabletek, które najczęściej umieszcza się na pośladku, jednak na życzenie pacjenta można wszyć esperal w innym miejscu. Na każde 10 kg masy ciała stosuje się jedną tabletkę. Wszywka jest umieszczana po niewielkim nacięciu skóry, dlatego leczenie rany przebiega szybko i rzadko wiążę się z jakimikolwiek komplikacjami. Co ważne, esperal działa dyskretnie, a wszywkę można wykonać w ośrodkach takich jak https://medjol.pl/wszywki bez konieczności wcześniejszego udawania się do lekarza rodzinnego lub na odwyk w zamkniętym ośrodku.

Jak wygrać z uzależnieniem od alkoholu?

Wszycie esperalu pod skórę nie daje gwarancji, że wyjdzie się z alkoholizmu. Walkę z nałogiem powinno się prowadzić na wielu frontach jednocześnie. Jej podstawą jest silna wola i chęć rzucenia picia przez samego alkoholika. Jeżeli alkoholik nie przyznaje się do problemu i uważa, że alkoholizm jest jedynie wymysłem otoczenia, terapia będzie nieskuteczne, nawet gdy sięgnie się po esperal.

Podczas leczenia alkoholizmu istotne jest przeprowadzenie psychoterapii, która może przyjąć formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Dzięki wsparciu terapeuty możliwe jest znalezienie przyczyn sięgania po alkohol i podjęcie prób eliminowania sytuacji, w których alkoholik chce się napić. Dodatkowo psycholog uczy, jak radzić sobie z emocjami i życiowymi przeciwnościami bez picia. Często okazuje się, że przyczyny alkoholizmu są znacznie bardziej złożone niż wydawało się pacjentowi i całej jego rodzinie. Jedynie profesjonalny terapeuta jest w stanie wydobyć je na zewnątrz, co zwiększy efektywność walki z nałogiem.

Jeżeli alkoholik przez dłuższy czas pił i po odstawieniu alkoholu pojawiają się u niego poważne zaburzenia neurologiczne, powinno się rozważyć umieszczenie pacjenta na odwyku. Na odwyku alkoholik otrzyma odpowiednie leki, które pomogą organizmowi w odtruwaniu i przetrwaniu najtrudniejszego okresu walki z piciem. Połączenie wielu metod walki z piciem z pewnością da najlepsze rezultaty.