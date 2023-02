Osoby, które na stałe przyjmują leki na wysoki cholesterol, często liczą się z koniecznością regularnych wizyt w gabinecie lekarza. Mogą skorzystać także z możliwości, jakie oferuje im telemedycyna. W jaki sposób leczy się wysoki poziom cholesterolu?

Jakie leki stosuje się w przypadku podwyższonego cholesterolu?

Jeśli chodzi o najczęściej przepisywane na wysoki cholesterol leki, to są nimi statyny. Ich zadaniem jest mieszanie ilości trójglicerydów oraz lipidów we krwi, a także zahamowanie procesów zapalnych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że u niektórych pacjentów leczenie statynami nie zawsze przynosi oczekiwane efekty – cholesterol spada w niezadowalającym i zbyt wolnym tempie. W takich sytuacjach specjaliści często stosują się na wdrożenie leczenia nowoczesnymi środkami, w których substancją czynną jest ewolumb. Z racji tego, że lek nie jest refundowany przez NFZ, niewiele osób wybiera tę metodę leczenia – jej cena wciąż jest stosunkowo wysoka.

W leczeniu cholesterolu często stosuje się także fibraty. Są to leki, których zadaniem jest zwiększenie stężenia dobrego cholesterolu, a co za tym idzie – zmniejszenia ryzyka udaru mózgu bądź też zawału.

Nie wszyscy faceci zdają sobie sprawę z tego, że leki na cholesterol, tak samo jak inne leki farmakologiczne, mogą wywoływać efekty uboczne. Pacjenci, którzy stosują leki na cholesterol, często skarżą się na ogólne osłabienie. Ciągłe poczucie zmęczenia może być efektem leczenia statynami. U części pacjentów daje się zaobserwować także zaburzenia funkcjonowania komórek mięśniowych, które prowadzą do utraty siły.

Czym jest wysoki cholesterol?

Nie wszyscy pacjenci zdają sobie sprawę z tego, jak groźne może być podwyższone stężenie cholesterolu w ich organizmie. Na początku warto zadać sobie pytanie, czym w ogóle on jest. Otóż, cholesterol jest lipidem, który nie tylko produkowany jest w wątrobie, ale także dostarczany do organizmu przy spożyciu niektórych produktów spożywczych. Pomimo tego że cholesterol pełni bardzo ważną rolę w ludzkim organizmie, to jednak bardzo ważne jest utrzymanie jego prawidłowego poziomu.

Cholesterol odpowiada za syntezę witaminy D3, wchodzi w skład błon komórkowych, a także wspomaga ochronę naczyń krwionośnych przed miażdżycą. Jednak podwyższona norma cholesterolu całkowitego jest już stanem, który może wiązać się z dużym niebezpieczeństwem. Zazwyczaj spowodowany jest przez zaburzenia pracy wątroby bądź też dostarczaniem nadmiaru cholesterolu pod postacią niewłaściwie skomponowanej diety.

Co warto wiedzieć o podwyższonym stężeniu cholesterolu?

Pacjenci muszą zdawać sobie sprawę z tego, że za podwyższony poziom cholesterolu we krwi odpowiada głównie niewłaściwie dieta. O nieprawidłowym stężeniu tego lipidu można mówić w sytuacji, kiedy stężenie cholesterolu u danego pacjenta mieści się w przedziale 200-250 mg/dl. Uwaga – przekroczenie tego progu to stan, który stanowi bardzo duży powód do niepokoju.

Podwyższony poziom cholesterolu to bardzo złożony problem, za który może odpowiadać kilka czynników, nie tylko niewłaściwie zbilansowana dieta. Do tych czynników zaliczyć można:

otyłość,

nadwagę, wiek i płeć,

choroby wątroby,

nadużywanie alkoholu,

palenie papierosów,

nadmierne spożycie tłustych potraw,

brak aktywności fizycznej.

Jakie objawy daje podwyższony cholesterol?

Podwyższony cholesterol jest tym groźniejszy, że jego objawy pojawiają się stosunkowo późno nadmiar złego cholesterolu przez dłuższy czas nie powoduje żadnych zmian w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Zazwyczaj zwraca się na tę nieprawidłowość uwaga dopiero wtedy, kiedy pacjent zaczyna odczuwać problemy związane z układem krążenia. Zły cholesterol w nadmiarze gromadzi się w ścianach tętnic, co prowadzi do powstawania złogów. Kolejnym etapem choroby jest zwężanie i sztywnienie naczyń, co może skończyć się miażdżycą.

Jeśli chodzi o inne, charakterystyczne objawy podwyższonego cholesterolu, to są to:

żółte zgrubienia na ciele,

guzki na ścięgnie Achillesa,

problemy z koncentracją,

problemy z pamięcią,

błyszcząca i naciągnięta skóra na stopach,

bóle nóg,

problemy z sercem,

niedokrwienie kończyn,

ogólne osłabienie.

Jak widać, podwyższony poziom cholesterolu może przyczyniać się do bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Problem tkwi w tym, że o ile zbyt wysokie stężenie cholesterolu jest szkodliwe, o tyle wciąż jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pacjenci, którzy obawiają się, że ten problem może ich dotyczyć, powinni z odpowiednią regularnością wykonywać badania poziomu cholesterolu.

Leczenie podwyższonego cholesterolu

Jeśli chodzi o leczenie podwyższonego cholesterolu, co zazwyczaj opiera się ono na zmianie codziennych życiowych nawyków, a także na właściwe dobranej farmakoterapii bardzo ważne, by leczenie wdrożyć jak najszybciej – pozwala ono nie tylko obniżyć poziom cholesterolu, ale także zmniejszyć ryzyko występowania groźnych chorób serca.

Pacjent, u którego wykryto zbyt wysoki poziom cholesterolu, przede wszystkim powinien wprowadzić zmiany w sposobie odżywiania. Ograniczenie spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych to absolutna podstawa. Pacjent musi postawić na spożywanie dużej ilości chudego mięsa, warzyw i owoców, a także produktów z dużą zawartością błonnika. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie aktywności fizycznej. Ruch pozwala stymulować enzymy transportujące cholesterol ze ścian komórek do wątroby, co pozwala szybciej wydalać go z organizmu i lepiej kontrolować jego poziom.

W leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu przydatne mogą okazać się także środki farmakologiczne dostępne na receptę, przepisywane przez lekarzy. Więcej na ten temat można przeczytać między innymi na portalu e-recepta.net.

Podwyższony cholesterol nie jest końcem świata, jednak trzeba stan ten potraktować jako sygnał ostrzegawczy, który mówi o tym, że nie wszystko w organizmie jest w jak najlepszym porządku. Na początkowym etapie tej dolegliwości zazwyczaj wystarczy zmiana stylu życia, aby całkiem pożegnać problem i uniknąć ryzyka występowania groźnych chorób.

