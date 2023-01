Polska rozważa prośbę Ukrainy dotyczącą czołgów Leopard 2. Informacje w tej sprawie przekazał dziennik „Wall Street Journal”. Amerykanie powołali się w tym kontekście na szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomira Dębskiego.

Polska od początku rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy wspiera Kijów kolejnymi dostawami nie tylko amunicji, ale także sprzętu wojskowego.

Z doniesień dziennika „Wall Street Journal”, że Polska rozważa kolejny, bardzo spektakularny ruch. Chodzi o prośbę Ukrainy o wysłanie jej naszych czołgów Leopard 2. Dziennikarze powołują się w tym kontekście na szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomira Dębskiego.

Według niego, Polska planuje się pozbyć wszystkich z nich, jednak, tempo darowania ich zależy od tempa dostaw czołgów kupowanych systematycznie przez Polskę z Korei Południowej i USA. – To nie jest kwestia czy, ale kiedy – stwierdził, cytowany w mediach.

WSJ przypomina, że Polska posiada ponad 240 niemieckich czołgów Leopard 2.

Żegnaj kotku (Leopardzie 2 w SZ RP)?

"Poland gave Ukraine more than 240 modernized Soviet-type tanks early in the war. Now, Poland is considering a request from Ukraine to donate its German-made Leopard main battle tanks, a senior Polish diplomat said" https://t.co/nYfHluaFM3