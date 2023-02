Leśnicy z Wrocławia opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie nietypowego znaleziska, na jakie natrafili w lesie. Choć do wyrzucanych śmieci zapewne zdążyli się przyzwyczaić, to jednak tym razem znalezisko zaskoczyło nawet ich.

„W sytuacji, gdy myślisz, że w lesie nic już Cię nie zaskoczy” – napisali na swoim profilu na Facebooku leśnicy z Wrocławia. Opublikowane przez nich zdjęcie rzeczywiście może zaskakiwać. Widzimy na nim… rozkładaną suszarkę na ubrania. Mało tego, ktoś rozwiesił na niej pranie.

„Najnowszy trend – wietrzenie ubrań zapachem lasu” – żartują dalej leśnicy. „Jak brzmiałoby Wasze hasło reklamowe?” – zapytali żartobliwie użytkowników serwisu.

Leśnicy dodali do wpisu hasztag #śmieciwlesie, co wskazuje, że sprawa dotyczy jednak poważnego problemu. Każdego roku Lasy Państwowe wydają ok. 20 mln zł na sprzątanie śmieci wyrzucanych do lasów. Trafia tam praktycznie wszystko.

„Dzikie wysypiska śmieci są niebezpieczne, ponieważ mogą być źródłem metali ciężkich, które powodują skażenie gleby i wód podziemnych i powierzchniowych. Rozkładające się śmieci mogą być także przyczyną pożaru, ponieważ podczas rozkładu wytwarzają się gazy, które mogą prowadzić do samozapłonu. Uwalniają się też szkodliwe substancje do atmosfery. Sprzyjają rozwojowi bakterii i niebezpiecznych grzybów” – podkreślają leśnicy.

Przeczytaj również:

Źr. o2.pl; facebook