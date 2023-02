Serwis wirtualnemedia.pl donosi o reakcji TVP na słowa Maryli Rodowicz. Artystka nie zostawiła suchej nitki na telewizji publicznej, ale i na partii Prawo i Sprawiedliwość.

Maryla Rodowicz udzieliła wywiadu dla serwisu Plotek, w którym mocno uderzyła w TVP. To zaskakujące, ponieważ artystka pełni rolę mentorki w programie tej stacji pn. „The Voice of Senior”. Czy to oznacza, że jej przygoda z TVP właśnie dobiegła końca?

Jakby tego było mało Rodowicz uderzyła także w Prawo i Sprawiedliwość. Powiedziała wprost, że chciałaby, aby PiS przegrało najbliższe wybory parlamentarne, które odbywają się już w tym roku.

– TVP to reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu – powiedziała piosenkarka. – To przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi? Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory -dodała Rodowicz.

Nieoficjalnie: jest reakcja TVP na słowa Rodowicz

Serwis wirtualnemedia.pl, powołując się na swoje źródło w telewizji publicznej, podaje, że w TVP są mocno zaskoczeni słowami Maryli Rodowicz. Nic w tym dziwnego, artystka jest bowiem czołową postacią programu „The Voice of Senior”.

Obecnie w stacji, podobno, panuje konsternacja. Trwają analizy, co zrobić i jaką decyzję podjąć. Ta z pewnością będzie trudna, ponieważ wiąże się też z kwestiami wizerunkowymi.

– TVP zastanawia się, co z tym zrobić, bo to dla nich spory kryzys. Prezes zdecyduje, czy wydać w tej sprawie oświadczenie – powiedział serwisowi wirtualnemedia.pl anonimowy informator.

