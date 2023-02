Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, ustosunkował się do propozycji wydłużenia wakacji dla uczniów oraz wprowadzenia trybu rotacyjnego. Taki postulat wystosowała ostatnio jedna z organizacji.

Z propozycją zmian w organizacji wakacji dla uczniów wystąpiło Stowarzyszenie Gmin Górskich. Zgodnie z postulatem organizacji letnia przerwa od zajęć lekcyjnych miałaby zostać wydłużona do połowy września, a także, podobnie jak ferie, odbywać się w trybie rotacyjnym. Co ciekawe, tego typu rozwiązanie poparł wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

– To byłaby rewolucja, tylko trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby przeanalizowało taką możliwość: wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania z punktu widzenia systemu edukacji. Jeszcze w tej chwili nie mamy odpowiedzi. W sytuacji, gdyby ta odpowiedź przyszła do nas, to na pewno chcielibyśmy jeszcze zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych – powiedział wiceminister.

Pomysł został przedstawiony w resorcie edukacji i nauki, gdzie obecnie przechodzi analizę. O opinię w tej sprawie poproszono jednak szefa ministerstwa, czyli Przemysława Czarnka, który zdecydował się udzielić komentarza na temat tego, czy wakacje zostaną przedłużone.

Z Czarnkiem porozmawiali dziennikarze serwisu i.pl. Minister wyraził się dość stanowczo, co raczej jasno stawia sprawę w kontekście ewentualnego wprowadzenia propozycji w życie.

Uczniowie będą mieli dłuższe wakacje?

Czarnek przyznał, że „niespecjalnie widzi potrzebę” wdrożenia takiego rozwiązania. Jego zdaniem wygeneruje to konieczność organizowania wakacji dla niektórych uczniów we wrześniu, kiedy warunki pogodowe mogą być niesprzyjające.

– Nie widzę również specjalnego uzasadnienia do tego, aby robić wakacje rotacyjnie, aby część młodzieży wypoczywała we wrześniu, kiedy już jest zimno – powiedział szef resortu edukacji i nauki.

Czarnek dodał, że w jego ocenie wakacje trwają wystarczająco długo, „żeby nasza infrastruktura turystyczna mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich uczniów”.

