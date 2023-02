Czy ceny alkoholu będą rosnąć? Głos w tej sprawie, w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl, zabrał ekspert z tej branży. Wieści nie są najlepsze.

Inflacja w Polsce zbiera swoje żniwo. Rosną ceny produktów spożywczych. Drożeje także alkohol, który wprawdzie nie jest produktem pierwszej potrzeby, jednak w naszym kraju ma dość istotny udział w rynku i duże zainteresowanie wśród konsumentów.

Nie dziwi więc, że w sieci znajdziemy wiele zapytań o to, czy ceny alkoholu w najbliższym czasie ponownie pójdą w górę. Odpowiedzi na to pytanie postanowił udzielić ekspert, Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Włodarczyk udzielił wywiadu dla branżowego serwisu internetowego dlahandlu.pl. Podczas rozmowy został zapytany o to, czy należy spodziewać się kolejnych wzrostów cen napojów alkoholowych.

Ceny alkoholu. Musimy szykować się na podwyżki

– Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dziś dokładnie, jak w skali całego roku będą kształtować się ceny, ponieważ to w dużym stopniu zależy od tego, jakie będą tendencje chociażby w zakresie cen energii oraz surowców – a te dwie pozycje kosztowe mają krytyczne znaczenie dla rentowności firm z naszej branży – powiedział na wstępie Włodarczyk.

Po chwili dodał jednak, iż mimo wszystko należy spodziewać się podwyżek „wyrobów spirytusowych”. – Wiele wskazuje na to, że ceny wyrobów spirytusowych, które znacząco wzrosły już w 2022 roku, nadal będą dynamicznie piąć się w górę. Dotyczy to zwłaszcza alkoholi z segmentu economic, gdzie zarówno koszty produkcji, jak i wysokość akcyzy mają kluczowy wpływ na cenę dla końcowego odbiorcy (same podatki w tym segmencie to ponad 75% ceny na półce!). Tu wzrosty mogą być nawet dwucyfrowe – powiedział bez ogródek. Cała rozmowa TUTAJ.

