Wygląda na to, że lato w naszym kraju tak szybko nie odpuści. Już dziś w całej Polsce termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. A w kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej.

Już za dwa dni rozpocznie się kalendarzowa jesień. Wygląda jednak na to, że przywita nas ona wysokimi temperaturami. Po ostatnich chłodniejszych dniach, dziś w najcieplejszym momencie temperatura w całym kraju przekroczy 20 stopni. Na południowym-zachodzie, we Wrocławiu i Opolu, termometry pokażą nawet 25 kresek. Do tego będzie dużo słońca.

Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. Termometry w wielu miejscach kraju pokażą temperaturę znacznie przekraczającą 20 stopni. Czeka nas też dużo słońca. Oznacza to, że jesień przywita nas prawdziwie letnią aurą.

Oczywiście należy pamiętać, że w nocy temperatura znacznie spada, co oznacza, że rano termometry wskazują już często zaledwie kilka stopni. Jednak pod koniec tygodnia nawet w nocy temperatura w wielu miejscach kraju nie spadnie poniżej zera.

Pogodna aura utrzyma się niemal do końca tygodnia. Dopiero w okolicach weekendu nad Polską pojawi się front atmosferyczny, który mocno zmieni pogodę. Można się spodziewać znacznie niższych temperatur połączonych z zachmurzeniem oraz opadami deszczu.

Czytaj także: Przerażające nagranie z kamery samochodowej. Zwierzę nagle wyłoniło się z mroku [WIDEO]

Źr.: IMGW