Robert Lewandowski w rozmowie z TVP Sport skomentował mecz reprezentacji Polski ze Słowacją. Biało-Czerwoni przegrali 1:2 na inaugurację Mistrzostw Europy i ich sytuacja jest bardzo trudna. Tym bardziej, że przed nami pojedynki z teoretycznie silniejszymi Hiszpanami i Szwedami.

„Ten mecz powinien ułożyć się dużo lepiej” – stwierdził kapitan polskiej kadry, oceniając starcie ze Słowacją na antenie TVP Sport. „Od pierwszej minuty byliśmy częściej przy piłce, kontrolowaliśmy grę i jedna niefortunna sytuacja sprawiła, że musieliśmy gonić. Odrobiliśmy straty, strzeliliśmy bramkę i wydawało się, że wszystko idzie po naszej myśli. Brakowało jednak ostatniego podania, lepszego rozegrania naszych akcji” – dodał.

Robert Lewandowski powiedział, że wprawdzie czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka utrudniła sytuację, ale powinniśmy wywalczyć co najmniej remis. „Po czerwonej kartce musieliśmy walczyć w dziesiątkę, ale druga bramka znów padła po naszych błędach. To my niewystarczająco dobrze graliśmy w defensywie, a także w ataku, żeby strzelić więcej niż bramkę. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność na własne barki, bo z takiego meczu musimy wyciągnąć dużo więcej. Dziś powinien być minimum remis. Walczyliśmy o zwycięstwo, aby jak najlepiej się zaprezentować, ale to nie wystarczyło i przegraliśmy” – powiedział.

Lewandowski: „Chcemy, aby z Hiszpanią wyglądało to lepiej”

Robert Lewandowski nie ukrywał, że kadra miała trochę problemów w związku z kontuzjami. Nie można zrzucać jednak na to winy. „W ostatnim czasie było kilka kontuzji i nie mogliśmy się w optymalnym składzie przygotować do tego spotkania. Ale to jest piłka, wiele drużyn ma jakieś kłopoty, nie ma co zwalać na to winy. Trzeba wyciągnąć wnioski, i przeanalizować to, co zrobiliśmy, a raczej czego nie zrobiliśmy. Z teoretycznie najsłabszym przeciwnikiem w naszej grupie przegraliśmy, ale zrobimy wszystko, aby w kolejnych spotkaniach wyglądało to zupełnie inaczej i poprawić te błędy. Chcemy, aby z Hiszpanią wyglądało to lepiej, ale wiemy, że przeciwnik będzie z dużo wyższej półki” – powiedział.

Kapitan kadry wierzy, że w spotkaniu z Hiszpanią Biało-Czerwoni zaprezentują się dużo lepiej. „Doświadczenie mamy, ale też jest wielu młodych chłopaków, dla których jest to pierwszy turniej. Tylko jako drużyna możemy to pociągnąć dalej i powalczyć o punkty w drugim meczu. To będzie bardzo trudne, ale to jest Euro, wszystko się może wydarzyć. Gramy z Hiszpanią, która jest faworytem nie tylko na papierze, ale na takim turnieju mogą się zdarzyć różne rzeczy. Wierzę, że zagramy dużo lepiej, będziemy kreować sytuacje i strzelać po nich bramki” – dodał Lewandowski.

Żr.: TVP Sport