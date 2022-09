Polska reprezentacja w koszykówce stała się czarnym koniem tegorocznych mistrzostw Europy. W ćwierćfinale niespodziewanie pokonali poprzednich mistrzów, czyli Słowenię i awansowali do półfinału. Także Robert Lewandowski postanowił wesprzeć koszykarzy i nagrał dla nich specjalny filmik.

Polscy koszykarze zachwycili nie tylko kibiców, ale i ekspertów. W ćwierćfinale pokonali faworyzowaną Słowenię i awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z zespołem z Francji. Również w tym starciu to nie Polacy są faworytami, ale kibice wierzą w optymistyczny scenariusz, tak jak w przypadku meczu ze Słowenią.

W dniu meczu koszykarze otrzymali wsparcie od najlepszego polskiego piłkarza. Lewandowski nagrał dla nich specjalny filmik, w którym zapewnił o wsparciu. „Cześć panowie, przede wszystkim wielkie słowa uznania za to, co robicie na tych mistrzostwach. Wspieram was, oglądam” – mówił.

„Wierzę, że dacie radę, że pokażecie to, co macie najlepszego, a przede wszystkim będziecie się cieszyli tą grą. Trzymam za was mocno kciuki. Trzymajcie się, powodzenia i będę czekał na kolejne mecze” – dodał Lewandowski.

Nagranie opublikowano na oficjalnym profilu polskiej reprezentacji na Twitterze. Miejmy nadzieję, że wsparcie od Lewego na tyle zmotywuje koszykarzy, aby powtórzyli sukces z meczu przeciwko Słowienii.

Podobne nagranie przygotowali dla koszykarzy także siatkarze. W ich imieniu o wsparciu zapewnił Bartosz Kurek.

