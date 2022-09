Roman Weidenfeller, były bramkarz Borussii Dortmund, zabrał głos ws. transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Niemiec skrytykował reprezentanta Polski.

Cały czas wybrzmiewają echa związane z transferem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Polak głośno manifestował chęć swojego odejścia z Monachium do Katalonii, pomimo wciąż ważnego kontraktu z niemieckim klubem. Ostatecznie Bayern się ugiął i zdecydował sprzedać napastnika Barcelonie.

Teraz możemy odnaleźć pełno komentarzy dotyczących transferu Polaka. Głos w tej sprawie zabierają także byli klubowi koledzy „Lewego”. Wśród nich jest były bramkarz Borussii Dortmund Roman Weidenfeller, który występował wspólnie z „Lewym” w zespole z Zagłębia Ruhry.

Były golkiper BVB w ostrych słowach wypowiedział się na temat Lewandowskiego krytykując jego sposób rozstania się z Bayernem. Zasugerował, że Polak nie ma szacunku do klubów, które reprezentuje. Nawiązał w ten sposób do transferu Lewandowskiego z BVB do Bayernu i z Bayernu do Barcelony.

– Doświadczyłem tego w Dortmundzie z Robertem. Zawsze powinieneś mieć styl i szacunek dla klubu. Oceniam to źle! – oświadczył Roman Weidenfeller. – Rozumiem, że chce grać dla najlepszych klubów świata, ale nie zapominajmy, że Bayern jest jednym z nich. Ta cała sytuacja była niezręczna. Robert starał się w jakiś sposób wymusić odejście z klubu. To nie była dobra strategia. Przede wszystkim nie była fair wobec Bayernu – dodał.