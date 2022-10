Robert Lewandowski po raz kolejny trafia do bramki rywali i zapewnia FC Barcelonie zwycięstwo w spotkaniu z RCD Mallorca. Polski napastnik popisał się wyjątkową akcją indywidualną i po sprytnym zmyleniu obrońcy precyzyjnie posłał piłkę do siatki.

Po przerwie reprezentacyjnej, w której Lewandowskiemu nie udało się zdobyć bramek, powróciła liga hiszpańska. FC Barcelona zmierzyła się z RCD Mallorca. Choć zdecydowanym faworytem był zespół z Katalonii, to jednak Mallorca nie zamierzała tanio sprzedać skóry.

Robert Lewandowski nie zawiódł oczekiwań kibiców i już po 20 minutach meczu zdobył bramkę dla Barcelony. Polak otrzymał sprytne podanie od Ansu Fatiego, a dalej popisał się już indywidualną akcją, która zakończyła się pełnym powodzeniem.

Po przebiegnięciu kilkunastu metrów, Lewandowski doskonale zmylił obrońcę i popisał się rewelacyjnym, bardzo precyzyjnym strzałem obok prawego słupka. Bramkarz nie dał rady obronić i po chwili musiał wyciągać futbolówkę z siatki.

Po meczu Polaka chwalił m.in. trener Xavi. „Tak, Lewandowski znów zrobił różnicę, ale należy też pochwalić linie obrony, cyrkulację piłki… Być może tego nie widać tak wyraźnie jak świetnej interwencji ter Stegena, czy pięknego gola Lewandowskiego, ale są też inne elementy gry, które dla nas są kluczowe” – mówił.

Jeden z dziennikarzy ponownie zwrócił uwagę na Lewandowskiego wskazując, że to zawodnik, który jednym golem może wygrać mecz. „Tak, bo to zawodnik dający gwarancję, ale myślę tak o wielu piłkarzach. Każdy, kto gra, może zrobić różnicę. Lewandowski to zawodnik ze światowego topu, jeden z najlepszych napastników świata, jeśli nie najlepszy. Jest gwarancją sukcesu i bramek. Dziś znów zrobił różnicę. Jestem bardzo zadowolony. Zwracam też uwagę na to, jak pracuje, zarządza, rozmawia z kolegami” – odpowiedział Xavi.

