Robert Lewandowski znany jest przede wszystkim z niezwykłych umiejętności piłkarskich. Coraz częściej jednak pojawiają się w prasie doniesienia o różnych inwestycjach biznesowych, których dokonuje polski piłkarz. „Super Express” poinformował, że kapitan polskiej reprezentacji postanowił teraz zainwestować w branżę gier wideo.

Lewandowski dostrzegł potencjał w branży gier wideo. Postanowił wesprzeć Movie Games, by powołać spółkę, której zadaniem będzie produkcja gier sportowych. W komunikacie możemy przeczytać, że polski piłkarz „będzie nie tylko wsparciem inwestycyjnym, ale też wizerunkowym i częściowo merytorycznym, dostarczając niezbędnej wiedzy, aby produkowane w niej gry sportowe były wierne rzeczywistości”.

„Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie. Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni i będziemy to robić jako pierwsi” – zapewnia Lewandowski.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością nawiązania tej współpracy. Piłkarskie doświadczenie Roberta będzie bezcenne przy produkcji gier sportowych. Jako niezaprzeczalnie jeden z najbardziej znanych piłkarzy na świecie, pomoże nam nie tylko w realny sposób przedstawić świat sportu, ale także odwzorować prawdziwe emocje panujące za kurtyną samej rozgrywki” – stwierdził prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

Źr. se.pl