W ostatnim meczu Barcelony przeciwko Realowi Sociedad Robert Lewandowski musiał zejść z murawy w 57. minucie. Wiele wskazuje na to, że polski zawodnik po meczu miał żal do trenera Xaviego. W sieci pojawiło się nagranie, które daje do myślenia.

Lewandowski nie dawno pauzował z powodu kontuzji. W meczu przeciwko Realowi Sociedad po raz pierwszy od powrotu po urazie wyszedł na spotkanie w pierwszym składzie.

Nie był to jednak udany mecz polskiego napastnika. Lewandowski otrzymywał bardzo mało piłek przez co nie mógł pokazać swoich umiejętności i pomóc drużynie. Ostatecznie Xavi postanowił zdjąć Polaka z boiska w 57. minucie.

Czyżby Lewandowski miał to trenerowi za złe? Po meczu pojawiło się w sieci nagranie, które zdaje się to sugerować. Barcelona wygrała mecz 1:0 więc zawodnicy schodzą z boiska zadowoleni i przybijają piątki z Xavim. Jest jednak jeden wyjątek.

Robert Lewandowski ma wyrazie zdenerwowany wyraz twarzy. Do tego zupełnie ignoruje Xaviego. Tyle wystarczyło, aby w mediach pojawiły się spekulacje o tym, że Polaka obraził się na Hiszpana. Na razie brak oficjalnych komentarzy samych zainteresowanych, więc pozostaje w sferze spekulacji.

