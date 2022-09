Robert Lewandowski spotkał się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie z legendą ukraińskiej piłki nożnej, Andrijem Szewczenką. Były selekcjoner ukraińskiej reprezentacji przekazał kapitanowi polskiej reprezentacji specjalny podarek. Pojedzie z Polakami na Mistrzostwa Świata w Katarze.

Reprezentacja Ukrainy przegrała w barażach i nie pojedzie na tegoroczne mistrzostwa świata. Wiele wskazuje jednak na to, że sercem będą wspierać polskich piłkarzy. Dowodzi tego dzisiejsze spotkanie na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

Na murawie stadionu Lewandowski spotkał się z Szewczenką. Ten drugi przekazał polskiemu kapitanowi także ukraińską opaskę kapitańską. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, dziennikarz serwisu Meczyki.pl, to podziękowanie dla Polaków za pomoc w bardzo trudnym czasie wojny. Szewczenko poprosił, aby Polacy zabrali opaskę na mundial.

„Ta opaska symbolizuje dla mnie wiele emocji związanych z moim krajem – tych pięknych i tych z ostatnich miesięcy. Dziękuję Tobie i całemu polskiemu narodowi za wsparcie dla moich rodaków” – powiedział Szewczenko.

„Wolność to jedno z najważniejszych praw. Dla mnie to było naturalne, aby Was wesprzeć i stanąć po Waszej stronie” – podkreślił w odpowiedzi Lewandowski.

Andrij Szewczenko przekazuje Robertowi Lewandowskiemu kapitańską opaskę w barwach Ukrainy i prosi o zabranie jej na mundial.



