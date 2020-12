Robert Lewandowski najlepszym zawodnikiem w plebiscycie The Best FIFA Football Awards 2020. Polski napastnik wyprzedził żywe legendy: Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. – Jestem dumny – powiedział odbierając tytuł.

Robert Lewandowski w końcu doceniony. Polski napastnik został uznany najlepszym piłkarzem roku 2020 w tegorocznym plebiscycie The Best FIFA Football Awards.

Zwycięzcę wyłoniono na podstawie głosów: kapitanów drużyn, selekcjonerów reprezentacji, dziennikarzy (reprezentantów wszystkich krajów członkowskich FIFA) i internautów. Głosujący brali pod uwagę okres od 20 lipca 2019 do 7 października 2020 roku.

Fakt, że triumfował właśnie Lewandowski nie powinien nikogo dziwić. We wspomnianym okresie Polak wygrał m.in. Ligę Mistrzów i Bundesligę (z Bayernem Monachium), a także zdobył aż 64 gole i zaliczył 15 asyst.

W innych kategoriach zwycięstwo odnieśli: Lucy Bronze (najlepsza piłkarka), Mauer Neuer (najlepszy bramkarz), Sarah Bouhaddi (najlepsza bramkarka), Juergen Klopp (najlepszy trener – mężczyźni), Sarina Wiegman (najlepszy trener – kobiety), Son Heung-min (najpiękniejszy gol) i Mattia Agnese (nagroda FIFA Fair Play).

– Jestem dumny. To wielkie osiągnięcie i dla mnie i dla mojej drużyny. Zarówno dla Bayernu jak i reprezentacji Polski. To był bardzo trudny rok dla wszystkich – powiedział Lewandowski odbierając trofeum.

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬𝗖𝗭𝗡𝗔 𝗖𝗛𝗪𝗜𝗟𝗔 📸🙏🇵🇱⚽ Robert Lewandowski odbiera nagrodę Najlepszego Piłkarza Roku na gali FIFA #TheBest ❤ Gala w całości do obejrzenia w aplikacji mobilnej #tvpsport i na naszej stronie ▶ https://t.co/WNylGk554h pic.twitter.com/bh6zMDUIKd

Tak się to zaczynało…. Gratulacje dla @lewy_official . Fantastyczne wyróżnienie i w pełni zasłużone. Byłeś w tym roku Najlepszy . To zostanie na całe życie. POLAK NAJLEPSZY NA ŚWIECIE – to pięknie brzmi 🇵🇱⚽️🇵🇱 pic.twitter.com/U5pgDHtvCL