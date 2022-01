Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które zrobiło furorę w sieci. W roli głównej wystąpił w nim Robert Lewandowski i córka Klara. Gwiazdor Bayernu Monachium pokazał jak radzi sobie z czesaniem córki pod nieobecność mamy.

Anna Lewandowska przebywa w Warszawie, a z dziećmi został w Monachium Robert Lewandowski. Trenerka opublikowała nagranie, na którym pokazała, jak jej mąż radzi sobie z czesaniem córki Klary.

Okazuje się, że Robert Lewandowski postawił na dość nietypowy pomysł. Aby dobrze ułożyć fryzurę córki, wykorzystał… odkurzacz. „Kiedy mamy nie ma w domu…” – podsumowała wyraźnie rozbawiona żona napastnika Bayernu.

Robert Lewandowski chętnie opowiada o swoich córkach. We wrześniu usłyszał pytanie, czy córki są podobne do rodziców. „Myślę, że Klara na pewno w jakimś stopniu tak. Myślę, że Laura jest jeszcze trochę za mała, żeby to dokładnie ocenić, ale są na pewno różne. Różnią się charakterami” – zdradził.

„Oczywiście nie wiem, jak to będzie za pół roku, za rok, dwa, może się to znowu zmienić, ale zdecydowanie Klara jest dzieckiem, które się mało zatrzymuje. Lubi cały czas próbować czegoś nowego, jest chętna. Laura jest bardziej z tych spokojnych dzieci, ale to pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest to wielka frajda, wielkie szczęście, wracać do domu i widzieć te uśmiechy na twarzach” – powiedział Lewandowski.

Źr. Onet; tiktok