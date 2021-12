Choć w tym roku Złotą Piłkę zdobył Leo Messi, to wielu ekspertów i kibiców uważa, że bardziej zasłużył na nią Robert Lewandowski. Dotąd kapitan polskiej reprezentacji robił dobrą minę do złej gry, ale w rozmowie z Mateuszem Borkiem opowiedział, jak naprawdę czuł się, gdy poznał wyniki plebiscytu.

Podczas tegorocznej gali Złotej Piłki Robert Lewandowski zajął drugie miejsce za Leo Messim. Na otarcie łez Polakowi przyznano nagrodę dla najlepszego napastnika, którą chyba stworzono specjalnie na tę okazję.

Dotąd polski supersnajper komentował sprawę z dużym dystansem. Jednak w rozmowie z Mateuszem Borkiem dla Viaplay Sport Lewandowski zdecydował się uchylić rąbka tajemnic. Z jego słów wynika, że jednak mocno przeżył brak przyznania mu nagrody głównej.

Lewandowski: „Czułem smutek”

„Czuję niedosyt. Byłem tak blisko, w dodatku rywalizując z tak wielkim piłkarzem – genialnym Messim. Oczywiście, szanuję to, jak gra, ile osiągnął. Sam fakt, że mogę z nim rywalizować, pokazuje mi, na jakim poziomie jestem” – mówił Lewandowski.

Robert Lewandowski przyznaje, że po otrzymaniu wyników Złotej Piłki nie był sobą przez blisko tydzień.

"Smutek był. Poprzedni mecz nie był łatwy".

„Doceniam to i jestem z tego dumny, ale czułem smutek. To nie był jeden czy dwa dni. To trwało dłużej. Dobrze, że nie graliśmy wtedy meczu w środku tygodnia. Czuję niedosyt i pewnie jeszcze chwilę to potrwa” – mówił dalej Lewandowski.

