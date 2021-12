Iga Świątek ogłosiła, że zakończyła współpracę ze swoim dotychczasowym trenerem Piotrem Sierzputowskim. Młoda polska tenisistka współpracowała ze szkoleniowcem od pięciu lat.

Iga Świątek poinformowała na swoim profilu na Twitterze, że zakończyła współpracę ze swoim wieloletnim trenerem Piotrem Sierzputowskim. „Jako tenisiści spotykamy na swojej drodze osoby, które wnoszą dużą wartość do naszej pracy, a często też do życia, bo w tourze spędzamy razem prawie cały rok. Dojrzałam do tego, że w życiu zawodowym potrzebujemy czasem takich zmian, aby spotkać kolejne osoby, z którymi zbudujemy współpracę na następne etapy naszego rozwoju” – rozpoczęła.

Iga Świątek dziękuje trenerowi

Tenisistka podziękowała trenerowi za wszystko, co dla niej zrobił. Podkreśliła, że oboje dali sobie „bardzo wiele”. „Mam nadzieję, że z tą wartością i doświadczeniem będziemy dalej się rozwijać i spełniać zawodowo. Trenerze, dużo trenerowi zawdzięczam i bardzo dziękuję za czas, który doprowadził nas do miejsca, w jakim jesteśmy teraz” – pisze Iga Świątek.

Okres przygotowawczy trwa i jestem w pełnej pracy, ale dziś przychodzę do Was z ważną informacją. ⤵️ pic.twitter.com/rR8wq9cHKv — Iga Świątek (@iga_swiatek) December 4, 2021

„Macie prawo pytać, co dalej. Mam wszystko, czego na ten moment potrzeba mi do dalszej pracy i chciałabym bez dodatkowej presji z zewnątrz skupić się w pełni na przygotowaniach do kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że spotka się to z Waszym zrozumieniem” – napisała Iga Świątek.

Decyzję, jaką podjęła Iga Świątek skomentował także sam Sierzputowski. „To naturalne w każdej pracy, że zmiany są potrzebne i zazwyczaj są szansą. Kończę tę współpracę zadowolony z tych 5 lat, podczas których Iga najpierw stopniowo pięła się w górę, a w ostatnich dwóch sezonach wygrała nie tylko French Open, ale też dwa kolejne turnieje – zapewnił Sierzputowski. Iga utrzymała się w światowym topie, ja mam kilka możliwości, więc nadchodzący czas chcę wykorzystać na rozmowy i podjęcie decyzji. Dziękuję za ten czas Idze i całemu zespołowi. Życzę Idze jak najlepiej, powodzenia dla niej i teamu” – powiedział, cytowany przez radio RMF FM.

Źr. twitter; RMF FM