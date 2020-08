Robert Lewandowski wraz z całym Bayernem Monachium wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Polak po zwycięstwie nie krył ogromnego wzruszenia. Zwycięstwo zadedykował swojej rodzinie, ale też zmarłemu tacie.

Bayern Monachium pokonał 1:0 Paris Saint-Germain i zwyciężył w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski o tym trofeum marzył od lat, a do tej pory nie udało mu się go zdobyć. Tym razem nie tylko triumfował, ale został również najlepszym strzelcem.

Po meczu Robert Lewandowski nie krył dumny z tego, co udało się osiągnąć drużynie. „Radość jest tak ogromna. Tak ciężko pracowaliśmy na ten sukces, tyle czasu cała drużyna i ja też starałem się, żeby wygrać ten puchar. W końcu się udało. Myślę, że przeszliśmy do historii nie tylko ze względu na finał, ale też chyba wygraliśmy wszystkie mecze w Lidze Mistrzów. Żadnej drużynie wcześniej się to nie udało. Bardzo jestem dumny z tej drużyny, z tego, co osiągnęliśmy w tym sezonie, jak graliśmy, jaki futbol pokazywaliśmy. Jeszcze do mnie to nie dociera powiem szczerze. Naprawdę, brak słów” – powiedział.

Polski napastnik nie ukrywał, że o pucharze marzył od dziecka. „Myślę, że trochę spełnienia, spełnienia marzenia, na które ciężko pracowałem. Wiele lat, od dziecka zawsze marzyłem, żeby ten puchar wznieść w górę. Jest to najwyższe trofeum w klubowej piłce, jakie może być, więc tyle lat starań i w końcu się udało. A wiadomo, że czasami ten pierwszy raz jest najcięższy. Naprawdę, brak mi słów i ciężko na gorąco coś powiedzieć, bo wzruszenie jest ogromne i łzy też poleciały po końcowym gwizdku, więc – udało się” – mówił.

Od dziecka marzyłem o tym pucharze , wciąż nie mogę uwierzyć, że to się stało – mówi @lewy_official pic.twitter.com/oVJLify1M2 — Jacek Kurowski (@JKurowski) August 23, 2020

