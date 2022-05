Wiele wskazuje na to, że już za kilka tygodni Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu zostanie zwycięzcą klasyfikacji Złotego Buta. Już teraz przewaga Polaka nad drugim Ciro Immobile jest imponująca, a napastnik Bayernu Monachium wciąż imponuje strzelecką formą.

Złoty But to jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla najlepszych strzelców. Ranking powstaje w oparciu o liczbę bramek strzelonych przez danych piłkarzy w lidze. Gole mnożone są przez współczynnik trudności rozgrywek. Najwyższy współczynnik, czyli 2, ma pięć czołowych lig – obecnie są to ligi: angielska, francuska, niemiecka, hiszpańska i włoska.

W ubiegłym sezonie w klasyfikacji Złotego Buta triumfował Robert Lewandowski, który miał na koncie 41 goli, bijąc tym samym legendarny rekord Gerda Mullera. Wiele wskazuje na to, że w tym roku Polak powtórzy swój sukces. Napastnik Bayernu Monachium ma bowiem na koncie 34 trafienia, co przekłada się na 68 punktów.

Przewaga kapitana reprezentacji Polski nad drugim Ciro Immobile jest imponująca. Napastnik Lazio Rzym ma bowiem na koncie 34 gole, czyli 54 punkty. Trzecie miejsce zajmuje Karim Benzema z Realu Madryt (26 goli, 52 punkty). O podium wciąż walczy szczególnie Kylian Mbappe (PSG), który strzelił ostatnio dwie bramki i ma na koncie 24 gole (48 punktów). Niżej plasują się Dusan Vlahović z Juventusu (23 gole, 46 punktów) oraz Mohamed Salah z Liverpoolu (22 gole, 44 punkty).

Źr.: WP SportoweFakty