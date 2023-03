Libacja alkoholowa rodem z horroru. Na 3 miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Szczuczyna podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podczas wspólnego spożywania alkoholu. 33-latek podczas odciął siekierą 3 palce swojemu znajomemu, a narzędzie wyrzucił do rzeki. Zagadkę rozwikłali grajewscy kryminalni, którzy nie uwierzyli, że mężczyzna sam się okaleczył.

Grajewscy kryminalni ustalili, jak doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała 54-letniego mieszkańca gminy Szczuczyn. Z pierwszych informacji jakie zostały przekazane ratownikom medycznym wynikało, że mężczyzna podczas prac przy domu sam obciął sobie siekierą 3 palce lewej dłoni. Wtedy bezpośrednio po zdarzeniu nieprzytomny trafił do szpitala.

Kilka dni później kryminalni z grajewskiej komendy ustalili, że do obcięcia palców 54-latka doszło w zupełnie innych okolicznościach. Przyczynić miał się do tego 33-letni mieszkaniec Szczuczyna obecny na alkoholowej libacji.

To właśnie wtedy miał obciąć siekierą palce starszemu kompanowi. Żeby zatrzeć wszelkie ślady, podejrzany wrzucił siekierę do rzeki. Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu, był nietrzeźwy i trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci znaleźli też w rzece siekierę, której pozbył się 33-latek. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd wydał postanowienie o aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Przeczytaj również:

Źr. Policja