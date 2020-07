W piątek Joanna Lichocka została odwołana z funkcji wiceszefowej sejmowej komisji kultury. Głosowanie odbyło się na wniosek posłów opozycji. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska całą sytuację tłumaczyła „błędem technicznym” oraz stwierdziła, że ugrupowanie rozważa wniosek o przywrócenie posłanki na stanowisko.

W piątek Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu odwołała Joannę Lichocką z funkcji zastępcy przewodniczącego. Jej odwołania domagali się posłowie opozycji. Powodem była sytuacja z lutego bieżącego roku, gdy posłanka miała w stronę posłów opozycji pokazać środkowy palec. Ona sama tłumaczyła, że z powodu zdenerwowania „przesuwała palcem pod okiem”.

W 30-osobowej komisji większość posiada Prawo i Sprawiedliwość. Zasiada tam bowiem 16 posłów ugrupowania. W piątek jednak za odwołaniem posłanki opowiedziało się 14 posłów, przeciw było 13 a jeden wstrzymał się od głosu. Dwóch posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Okazuje się jednak, że Lichocka może wcale nie stracić stanowiska. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska stwierdziła, że doszło do „błędu technicznego”. „Nie było wolą naszego klubu jej odwołanie. Będziemy rozważać wniosek o przywrócenie jej na to stanowisko” – powiedziała. „Nie było ich wolą odwołanie pani poseł z tej funkcji” – mówiła o postawie posłów PiS, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, dwóch posłów miało problemy z połączeniem się do systemu głosowania. „Dwójka naszych posłów, która nie wzięła udziału w głosowaniu miała problemy techniczne związane z połączeniem do systemy umożliwiającego udział w posiedzeniu, a tym samym oddanie głosu. To nie była zła wola” – powiedziała.

Anita Czerwińska odniosła się także do zachowania posłów opozycji i atmosfery, która panowała podczas debaty w komisji. „Zachowanie posłów opozycji było skandaliczne. Używali argumentów absolutnie nieprawdziwych, niedorzecznych, ich wypowiedzi były pełne agresji i mowy nienawiści” – mówiła. „Nie zgadzamy się z takim językiem debaty” – dodała.

