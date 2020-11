Kwoty wsparcia dla polskich artystów wywołały w ostatnich dniach olbrzymią dyskusję. W całej sytuacji fala hejtu spadła na Sławomira Świerzyńskiego, lidera Bayer Full. Po jego wypowiedzi na antenie Polsat News ostro odpowiedział mu Krzysztof Stanowski.

Ponad pół miliona złotych dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Artystów ma otrzymać zespół Bayer Full. Ma otrzymać, ponieważ Ministerstwo Kultury wstrzymało wypłaty. Lista beneficjentów ma zostać poddana ponownej weryfikacji.

Sławomir Świerzyński był gościem w programie „Debata Dnia” na antenie Polsat News. W programie przyznał, że spadła na niego fala hejtu, mimo że każdy mógł ubiegać się o rządową pomoc. „Każdy z nas musiał złożyć projekt, tam nie było obiecanek, rozdawnictwa, ja nie mogę sobie tych pieniędzy wziąć” – mówił.

Szczególne oburzenie wywołały słowa Świerzyńskiego na temat zespołu KULT. „A kto chce ich płytę kupić? Zespół Bayer Full w Polsce sprzedał 17,5 miliona płyt” – powiedział muzyk.

Bardzo ostro liderowi Bayer Full odpowiedział Krzysztof Stanowski. „Panie Świerzyński, jeśli rzeczywiście sprzedał pan 17 milionów płyt (oby!), to jeśli miał pan z każdej złotówkę dla siebie, to wziął pan z rynku 17 milionów złotych. Plus wynagrodzenie za koncerty na Dniach Świeżej Marchewki. Proszę się więc odpi***lić od moich podatków” – napisał dziennikarz na Twitterze.

Panie Świerzyński, jeśli rzeczywiście sprzedał pan 17 milionów płyt (oby!), to jeśli miał pan z każdej złotówkę dla siebie, to wziął pan z rynku 17 milionów złotych. Plus wynagrodzenie za koncerty na Dniach Świeżej Marchewki. Proszę się więc odpierdolić od moich podatków. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 16, 2020

Źr.: Polsat News, Twitter/Krzysztof Stanowski