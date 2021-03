W piątek i sobotę w sklepach Lidl w Polsce pojawią się testy na obecność przeciwciał koronawirusa SARS-COV-2. Wcześniej produkt ten wprowadziła w swoich sklepach Biedronka. Media donoszą, że sprzedażą testów zainteresowane są także kolejne sieci.

Lidl wprowadza do swojego asortymentu testy na obecność przeciwciał koronawirusa SARS-COV-2 marki Primacovid. Co istotne, nie wykrywają one obecności samego wirusa, a jedynie odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z SARS-CoV-2. Innymi słowy, potwierdzają, że byliśmy już zakażeni koronawirsem.

Z informacji producenta wynika, że pozwalają one na wykrycie przeciwciał IgG i IgM. Po 10 minutach pokazuje, czy testowana osoba przeszła już infekcję koronawirusową.

Testy Primacovid pojawią się w sklepach Lidla od najbliższego piątku i soboty. Ich cena wyniesie 39,99 zł za opakowanie. Produkt posiada certyfikat medyczny, potwierdzający jakość testów. – Chcemy oferować artykuły, których nasi klienci potrzebują – tłumaczy w rozmowie z wirtualnemedia.pl Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR, Lidl Polska.

15 marca testy na przeciwciała (Primacovid) wprowadziła do swoich sklepów Biedronka. Sieć wystawiła go w cenie 49,99 złotych za opakowanie. Produkt cieszył się wielkim zainteresowaniem klientów. Biedronka ustaliła, że jednorazowo można kupić trzy opakowania testu. Niedawno zdecydowano się wprowadzić do sklepów drugą partię.

Sprzedaż testów z uwagą obserwują również inne sieci handlowe w Polsce. Portal wirtualnemedia.pl informuje, że wśród zainteresowanych są: Kaufland i Carrefour.