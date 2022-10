Lidl rusza z nową kampanią employer-brandingową „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”. W ramach programu zamierza zatrudnić tysiąc pracowników. Zarobki dla wielu osób mogą być zachęcające.

W sieci sklepów Lidl pracuje obecnie ponad 25 tysięcy osób. Firma przekonuje, że mimo trudnej sytuacji na rynku funkcjonuje dobrze i jest w stanie zapewnić stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W ramach nowej kampanii planuje zatrudnić dodatkowe tysiąc pracowników.

Zarobki dla wielu osób mogą być zachęcające. Pracownicy na początku zatrudnienia otrzymują od 3750 do 4600 złotych brutto. Już po roku ich pensja wzrasta, mieszcząc się w przedziale od 3850 do 4800 złotych. Kolejne dwa lata przynoszą kolejną podwyżkę o 200 złotych, więc pensja mieści się w przedziale od 4100 do 5050 złotych brutto.

Na nieco wyższe wynagrodzenie mogą liczyć komisjonerzy towarów w magazynie. Tutaj na start otrzymują pensję w przedziale 4350 do 4750 złotych brutto. Po roku pensja wzrasta do 4550 – 5000 złotych brutto, a po dwóch latach do 4800 – 5250 złotych brutto.

Pracownicy mogą liczyć reż na benefity pozapłacone, takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, karta Multisport, konsultacje z psychologiem i prawnikiem oraz możliwość nauki języków obcych. Na święta często otrzymują paczki i bony a na rodziców czeka wyprawka dla dziecka oraz pierwszoklasisty.

Czytaj także: Czarnek: rozpoczęty dziś rok akademicki jest zagadką

Źr.: o2