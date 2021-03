Media już wcześniej informowały, że w sklepach sieci Lidl, Aldi i Rossmann można kupić testy na koronawirusa. Wcześniej dotyczyło to jednak wyłącznie sklepów na terenie Niemiec. Po tym jak Biedronka zapowiedziała sprzedaż testów w Polsce, inne sieci również postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich klientów.

Przedstawiciele sieci Biedronka ogłosili w minionym tygodniu, że w ich sklepach na terenie Polski będzie można kupić testy wykazujące obecność przeciwciał. Portal money.pl informuje, że tak samo zdecydowali się zachować przedstawiciele sieci Lidl.

„Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, również planujemy wprowadzić testy na Covid-19 do oferty Lidl Polska. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty produktów na naszej stronie internetowej” – przekazała money.pl Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego sieci sklepów.

Co ważne, Lidl wprowadzi zarówno testy wykrywające przeciwciała, jak i te wykrywające obecność Covid-19 w trakcie choroby. Sieć podaje, że testy trafią do sprzedaży w ciągu tygodnia lub dwóch.

Nie tylko Lidl

W piątek Biedronka ogłosiła, że wprowadzi do sprzedaży testy serologiczne (o nazwie Primacovid). Wykrywają one przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19. Przeciwciała te powstają po zetknięciu z patogenem. Producent zapewnia, że test jest wyjątkowo prosty w użyciu. Do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to ok.10 minut. Producent deklaruje, że jego dokładność sięga ponad 98 proc. Można go wykonać w warunkach domowych.

„Test może wykonać każdy, kto miał lub podejrzewa, że miał kontakt z osobami zakażonymi lub z osobami z objawami Covid-19, lub po prostu każdy, kto chce być świadomy tego, czy przebył już infekcję” – czytamy w informacji prasowej.

