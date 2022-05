Liga Mistrzów zakończyła się w cieniu ogromnego skandalu. Rozpoczęcie finału pomiędzy Realem Madryt, a Liverpoolem opóźniono o ponad pół godziny. Organizatorzy informowali, że oczekują na angielskich kibiców. Okazało się, że przed stadionem doszło do zamieszek z policją.

Sposób w jaki zakończyła się Liga Mistrzów w obecnym sezonie z pewnością na długo pozostanie w pamięci kibiców. I to wcale nie ze względu na emocje sportowe. Początkowo zdziwienie milionów kibiców na całym świecie wywołało bezprecedensowe opóźnienie rozpoczęcia meczu aż o ponad pół godziny.

Organizatorzy oficjalnie tłumaczyli tę decyzję oczekiwaniem na angielskich kibiców, którzy nie wszyscy zdołali wejść na stadion o właściwej godzinie. Szybko okazało się jednak, że przed paryskim obiektem rozgrywają się dantejskie sceny.

Organizatorzy na pewno stracili panowanie nad sytuacją. Nie tak powinna wyglądać piłkarska Liga Mistrzów, która jest świętem wszystkich fanów tego sportu. Kibice tłoczyli się przed stadionem w Paryżu w gigantycznych kolejkach.

Aficionados saltando la valla para colarse sin entrada. 🤦🏻



👉 Vía @antonmeana en @carrusel



A ver a qué hora se juega la final… Vaya desastre.pic.twitter.com/Gk0MJxuLlh — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) May 28, 2022

Co gorsza jednych wpuszczano, innych nie. W efekcie doszło do prób siłowego forsowania ogrodzenia. Doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego. Oberwali nim jednak nie tylko awanturujący się, ale także osoby postronne, w tym dziennikarze, czy dzieci.

🏆⚽️ #UCLFinal ÚLTIMA HORA



‼️ Así usa la policía los botes de gas para dispersar a los aficionados que están en las vallas del Stade de France



#️⃣ #DeParísACibeles #UCL



📹 vía: @antonmeana pic.twitter.com/9FPLL5iXKC — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022

Violente charge policière dans un bar à proximité de la fan zone de Liverpool à Nation, la situation dégénère. Les personnes en terrasse reçoivent des coups de matraques. #Liverpool #LIVRMA #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/Wl0Vu2kMTd — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 28, 2022

Co gorsza dochodziło także do aktów agresji ze strony miejscowych Francuzów. Poinformował o tym Sergio Santos, który jak sam przyznał, był na wielu finałach Ligi Mistrzów, Pucharu Europy czy mistrzostw świata. „Tego, co dzieje się na Stade de France, nigdy wcześniej nie widziałem. Wokół stadionu krążą grupy Francuzów, które atakują i okradają kibiców. Nie mówię o plotkach, sam to widziałem” – pisze.

He estado en bastantes finales de Champions, Eurocopas y Mundiales.



Lo que está pasando en el Stade de France no lo vi nunca antes.



Hay grupos de franceses en los alrededores del estadio agrediendo y robando a los aficionados.



No hablo de oídas, lo he visto yo. — Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 28, 2022

Ticketless Madrid fans too. pic.twitter.com/g6T9BmhWZv — Football Fights (@footbalIfights) May 28, 2022

Ostatecznie mecz rozpoczęto z ponad pół godzinnym opóźnieniem. Jednak jak się okazuje, część kibiców Liverpoolu nadal stała w kolejkach przed wejściem.

Czytaj także: Agent Lewandowskiego ujawnia, dlaczego Polak chce odejść. „Bayern to już historia”

Źr. Sportowe Fakty; RMF FM; twitter