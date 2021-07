Zachęty, prośby i loterie już były. Dość pieszczot z foliarzami. Nakazy i kary! – zaapelował Tomasz Lis. Wpis redaktora naczelnego Newsweek Polska wywołał burzę w sieci. Nerwowo zareagował Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji.

Statystyki z ostatnich tygodni są bezlitosne dla rządowego programu szczepień. Liczba chętnych na przyjęcie preparatu przeciw COVID-19 wyraźnie spada. Zdaniem ekspertów to niepokojący sygnał, zważywszy, że zbliża się do nas czwarta fala koronawirusa.

Dane z Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w tym momencie w pełni zaszczepionych jest 44,22 proc. mieszkańców Polski. To zdecydowanie za mało, by mówić o odporności zbiorowej, którą wyznacza się na poziomie ok. 80 proc.

Rząd nie zamierza jednak, przynajmniej na razie, wprowadzać obowiązku szczepień w kraju. – Na tę chwilę nasza polityka działania w tym zakresie polega na zwiększaniu motywacji, docieraniu, bo to jest również bardzo ważne, docieraniu do tych regionów, w których jest trudno się zaszczepić – mówił w ubiegłym tygodniu minister Adam Niedzielski.

Z łagodną polityką rządu najwyraźniej nie zgadza się Tomasz Lis. „Zachęty, prośby i loterie już były. Dość pieszczot z foliarzami. Nakazy i kary!” – apelował redaktor naczelny „Newsweek Polska” na Twitterze.

Zachęty, prośby i loterie już były. Dość pieszczot z foliarzami. Nakazy i kary! — Tomasz Lis (@lis_tomasz) July 26, 2021

Wpis Lisa wywołał szeroką dyskusję w sieci. Choć część internautów akceptuje zaostrzenie kursu, to jednak wiele osób ma poważne wątpliwości. Niektórzy komentujący przypominali m.in. o konstytucji, która zakazuje dyskryminacji obywateli…

Głos w dyskusji zabrał również Janusz Korwin-Mikke