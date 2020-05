Portal 300polityka.pl opublikował list, który wicepremier Jadwiga Emilewicz miała wystosować do członków Porozumienia. Dotyczy on między innymi pełnego wsparcia dla Andrzeja Dudy na finiszu kampanii prezydenckiej, ale także przyszłości samego ugrupowania.

Porozumienie to formacja, która w ostatnich tygodniach była na ustach wszystkich. Osią sporu między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem stały się wybory prezydenckie, których ostatecznie nie udało się przeprowadzić 10 maja. Nowa data nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że przed Andrzejem Dudą coraz trudniejsza walka. Wprawdzie jest zdecydowanym liderem sondaży, ale jest też coraz mniej prawdopodobne, by zwyciężył w pierwszej turze. A w drugiej szanse będą z pewnością znacznie bardziej wyrównane.

Nic więc dziwnego, że Zjednoczona Prawica chce zrobić wszystko, by Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Portal 300polityka.pl dotarł do listu, jaki wicepremier Jadwiga Emilewicz miała wystosować do członków Porozumienia. Pisze w nim o trzech najważniejszych kwestiach: stabilności rządu, zwycięstwie Andrzeja Dudy oraz silnym Porozumieniu.

Wicepremier Emilewicz podkreśliła, że ostatni okres był najbardziej burzliwym czasem podczas całych rządów Zjednoczonej Prawicy. „Ostatnie sześć tygodni to najbardziej burzliwy czas w historii naszego ugrupowania i naszej Ojczyzny w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które od Was otrzymałam. Prosiliście również o szerszy komentarz do zaistniałej sytuacji. Dlatego w kilku słowach chcę przedstawić Wam racje, którymi kierowałam się w tych dniach” – napisała.

Emilewicz: „Wszystkie ręce na pokład!”

Jadwiga Emilewicz zaapelowała do członków Porozumienia o pełne wsparcie dla Andrzeja Dudy na finiszu kampanii prezydenckiej. „Teraz cała nasza uwaga powinna skoncentrować się na wsparciu Prezydenta na finiszu jego kampanii. Dlatego wracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc. Zaangażujmy się w tych tygodniach, by pomóc mu wygrać. Wspierajmy jego obecność w mediach społecznościowych oraz przekonujmy naszych wyborców. Osobiście zbieram również postulaty programowe, które Prezydent mógłby zaproponować na finiszu swojej kampanii. Wszystkie ręce na pokład!” – czytamy.

Wicepremier podkreśliła także, że konieczna będzie zmiana formuły Porozumienia, które ma kształtować przyszłość polskiej prawicy. „Doceniając ogromną rolę Was wszystkich uważam, że to powinien być nasz wspólny cel, by Porozumienie wzrastało w swoich ideałach założycielskich. Tylko w ten sposób zbudujemy jeszcze silniejszą formację, która ukształtuje przyszłość polskiej prawicy” – napisała Jadwiga Emilewicz.

Źr.: 300polityka.pl