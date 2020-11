Poseł Konfederacji Jakub Kulesza wziął udział w poniedziałkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Poinformował, że nowe obostrzenia mają zostać ogłoszone w środę. Wiele wskazuje na to, że rząd szykuje się na tzw. lockdown.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami opozycji. Na spotkaniu pojawili się jedynie przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Konfederacji. Głównym tematem była oczywiście sytuacja epidemiologiczna w Polsce.

Po spotkaniu głos w sprawie ewentualnych dalszych obostrzeń zabrał rzecznik rządu Piotr Muller. „Wszystko zależy od liczby zachorowań i wydolności służby zdrowia. Najbliższe dni pokażą, jak wygląda sytuacja. Dlatego cały czas podkreślamy istotę przestrzegania aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Od ich stosowania zależy wprowadzanie kolejnych decyzji” – mówił.

Z kolei poseł Konfederacji Jakub Kulesza, który uczestniczył w spotkaniu, zapowiedział, że nowe obostrzenia mają zostać ogłoszone już w środę. Co więcej, rząd szykuje się na wprowadzenie tzw. lockdownu, i to na większą skalę, niż to miało miejsce wiosną. „Premier powiedział, że przygotowani są na różne warianty do pełnego lockdownu – najbardziej prawdopodobnego, który będzie pełniejszy niż ten, który miał miejsce wiosną – do mniej pełnej, pośredniej wersji lockdownu, który – jak to określił premier – jest mało prawdopodobny” – stwierdził.

Źr.: TVP Info