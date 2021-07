Loteria szczepionkowa trwa w najlepsze! Micha Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poinformował o pierwszych wygranych.

Michał Dworczyk, szef KPRM, wziął dziś udział w konferencji prasowej. Podczas swojego wystąpienia zabrał głos ws. loterii szczepionkowej. Mówił m.in. o tym, ilu Polaków dokonało rejestracji, a także ilu już dziś może cieszyć się z wysokich nagród pieniężnych.

Okazuje się, że żywy pieniądz trafił do niemal 400 Polaków, którzy poddali się szczepieniom przeciwko Covid-19. Łączna kwota wyniosła ponad 100 tys. złotych.. „Zarejestrowało się w niej już ponad 200 tys. osób. Jeżeli zaś chodzi o te natychmiastowe wygrane, to ponad 100 tys. złotych trafiło już do 372 szczęśliwców” – powiedział Dworczyk podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: Uruchamiamy kolejne kanały promocji. Dzisiaj o północy wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień – zarejestrowało się już 200 000 osób. #SzczepimySię pic.twitter.com/CFmukoYQ0e — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 1, 2021

Co zrobić, aby wziąć udział w loterii szczepionkowej? Po pierwsze należy być osobą pełnoletnią i przejść pełną procedurę związaną ze szczepieniem przeciwko Covid-19. Oznacza to, że trzeba przyjąć dwie dawki preparatu lub – w przypadku jednodawkowej szczepionki – jedną.

Uczestnik będzie mieć cztery szanse na zgarnięcie wygranej. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna. Nagrody codzienne to oczywiście pieniądze. Co pięćsetna osoba, która przystąpi do szczepienia otrzyma 200 zł, a co dwutysięczna – 500 zł. Pula nagród wynosi natomiast ponad 14 milionów złotych.

W każdą środę losowana będzie nagroda tygodniowa. „Podczas 12 losowań będzie można zgarnąć 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych” – podaje KPRM. Trzy razy w tygodniu będzie można sięgnąć natomiast po nagrodę miesięczną. Tutaj zwycięzcy mogą zgarnąć po 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla.

Zwycięzców finałowej nagrody poznamy z kolei do jesieni, a dokładnie do 6 października. Do wygrania jest dwa razy po milion zł oraz dwa samochody osobowe Toyota C-HR.