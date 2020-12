Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rząd zawiesi loty z Anglii. Decyzja rządu jest spowodowana wykryciem nowego szczepu koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii. Na podobne działania zdecydowały się także inne państwa Unii Europejskiej.

„Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa” – napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek rzecznik. Wiadomo, że zanim loty z Anglii zostaną zawieszone, do Polski przyleci jeszcze około 50 samolotów. Według mediów na pokładzie maszyn znajdzie się sporo osób, bo aż około 9 tys.

Loty z Anglii zawieszone

Radio RMF FM przypomina z kolei, że wcześniej Muller zapowiadał, że m.in. sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii w poniedziałek zajmie się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół zbierze się o godz. 10.00.

W niedzielę Kanada, Holandia i Belgia poinformowały, że zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z nowym wariantem koronawirusa wykrytym w tym kraju. Wcześniej podobną decyzję podjęły m. in. Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Niemcy i Irlandia.

Nowy szczep koronawirusa

Kilka dni temu Wielka Brytania poinformowała, że na terenie tego kraju wykryto nowy szczep koronawirusa. Już wtedy informowano, że rozprzestrzenia się dużo szybciej, niż pierwsza odmiana. To nie wszystko, bo teraz brytyjski minister zdrowia Matt Hancock oznajmił, że „to wymknęło się spod kontroli”.

„To wymknęło się spod kontroli i musimy nad tym znów zapanować” – przyznał w wywiadzie dla BBC brytyjski minister zdrowia. „Naprawdę martwię się o to, jak sobie poradzi krajowa służba zdrowia” – powiedział w niedzielę Hancock. Brytyjscy naukowcy informowali niedawno, że nowy szczep koronawirusa rozprzestrzenia się dużo szybciej, choć prawdopodobnie nie jest bardziej zjadliwy. Po tych doniesieniach kolejne państwa europejskie zaczęły zawieszać loty z Anglii.

Sytuacja robi się poważna, bo wiele wskazuje na to, że nowy szczep koronawirusa już wydostał się z Wysp Brytyjskich. Według WHO dziewięć zakażeń nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii. Najnowszy przypadek zanotowano we Włoszech. WHO zaleca swoim członkom zwiększenie możliwości sekwencjonowania wirusa, zanim będzie więcej wiadomo o zagrożeniu stwarzanym przez ten nowy wariant – powiedział AFP rzecznik europejskiego oddziału WHO.

