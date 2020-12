Kilka dni temu Wielka Brytania poinformowała, że na terenie tego kraju wykryto nowy szczep koronawirusa. Już wtedy informowano, że rozprzestrzenia się dużo szybciej, niż pierwsza odmiana. Teraz z kolei brytyjski minister zdrowia Matt Hancock oznajmił, że „to wymknęło się spod kontroli”.

„To wymknęło się spod kontroli i musimy nad tym znów zapanować” – przyznał w wywiadzie dla BBC brytyjski minister zdrowia. „Naprawdę martwię się o to, jak sobie poradzi krajowa służba zdrowia” – powiedział w niedzielę Hancock. Brytyjscy naukowcy informowali niedawno, że nowy szczep koronawirusa rozprzestrzenia się dużo szybciej.

Czytaj także: Polacy pracują nad sondami, które pomogą szukać leków na COVID-19. I nie tylko…

Obecnie w Zjednoczonym Królestwie w szpitalach przebywa porównywalna liczba chorych, co podczas pierwszej fali pandemii. „To kolejny powód, dla którego każdy musi przestrzegać nowych zasad i brać odpowiedzialność za swoje zachowanie” – dodał minister.

Nowy szczep skłonił władze do wprowadzenia dużo bardziej restrykcyjnych obostrzeń. Wprowadzono je od niedzieli w Londynie, większości południowo-wschodniej Anglii, a także w całej Walii. To tam stwierdzono dotąd najwięcej przypadków zakażeń. Minister powiedział, że nowe obostrzenia mogą trwać bardzo długo, bo nawet kilka miesięcy.

Zawieszają połączenia z Wyspami

Niektóre państwa europejskie, takie jak Belgia, czy Holandia już zawiesiły połączenia z Wielką Brytanią. Połączenia lotnicze zawieszają także Włochy. Decyzję rządu w Rzymie zapowiedział w niedzielę szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio. Minister spraw zagranicznych napisał w mediach społecznościowych: „Zjednoczone Królestwo podniosło alarm w związku z nową odmianą Covid, która jest wynikiem mutacji wirusa”.

„Jako rząd mamy obowiązek chronić Włochów i z tego powodu, po zawiadomieniu angielskiego rządu, wraz z ministerstwem zdrowia podpiszemy rozporządzenie w sprawie zawieszenia lotów z Wielką Brytanią”- dodał Di Maio.

Nowy szczep już wydostał się z Wlk. Brytanii

Nowy szczep koronawirusa był tematem niedzielnych konsultacji między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charles’em Michelem.

Wiele wskazuje na to, że nowy szczep koronawirusa już wydostał się z Wysp Brytyjskich. Według WHO dziewięć zakażeń nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii. WHO zaleca swoim członkom zwiększenie możliwości sekwencjonowania wirusa, zanim będzie więcej wiadomo o zagrożeniu stwarzanym przez ten nowy wariant – powiedział AFP rzecznik europejskiego oddziału WHO.

Źr. Polsat News