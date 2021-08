Śmierć 34-letniego Bartka po interwencji policji nadal wywołuje wiele kontrowersji. Tamtejszy szpital podważa ustalenia podane w komunikacie policji. Przedstawiciele placówki przekonują, że ratownicy przywieźli mężczyznę, gdy ten już nie żył.

Przypomnijmy, że opisywana interwencja miała miejsce w piątek, 6 sierpnia. Tego dnia lubińscy policjanci otrzymali zgłoszenie od matki 32-latka, która poinformowała o agresywnym zachowaniu. Z relacji kobiety wynikało, że jej syn może być pod wpływem narkotyków.

Funkcjonariusze dotarli na miejsce. „We wskazanym miejscu policjanci zastali agresywnego mężczyznę, którego próbowali uspokoić i wylegitymować. Ten jednak nie reagował na polecenia, był bardzo agresywny i niezwykle pobudzony” – czytamy w komunikacie policjantów.

Szpital podważa wersję policji

Po interwencji mężczyznę przewieziono do szpitala. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 32-latek zmarł po ok. 2 godzinach od podjęcia interwencji. Tymczasem szpital twierdzi, że mężczyzna nie żył już, gdy trafił do placówki.

„Od lekarzy, którzy byli wtedy na dyżurze wiem, że mężczyzna przyjechał do nas martwy” – powiedział „Faktowi” Mariusz Misiuna, członek zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

W rozmowie z „Faktem” jeden z członków rodziny zmarłego Bartka potwierdził też, że mężczyzna miał problemy z narkotykami. „Nie pierwszy raz tak się zachowywał, miał problemy, był uzależniony. Próbowaliśmy mu pomóc, by trafił gdzieś, ale zawsze go odsyłali do domu” – powiedział.

