Katarzyna Lubnauer w rozmowie na antenie Radia Plus zdecydowała się szczerze opowiedzieć o sytuacji wewnętrznej w Nowoczesnej. Była przewodnicząca tej partii wskazała, co w jej ocenie stało się największą bolączką tego ugrupowania.

Na antenie Radia Plus Lubnauer usłyszała pytanie o radę dla… Szymona Hołowni. Zapytano ją, co w jej ocenie powinien zrobić lider ruchu Polska 2050, aby jego formacja nie skończyła tak jak Nowoczesna. Była szefowa tej partii wskazała, co jest największą słabością jej partii.

„Nowe ugrupowania mają podstawowy problem z napięciami wewnętrznymi, wynikającymi z charakteru ludzi. Nasza grupka w tej chwili jest zwarta, ale od początku problemem Nowoczesnej były wewnętrzne konflikty, które sprawiały, że ludzie odchodzili, ci co przegrywali nie potrafili przegrywać i wchodzili w ostre konflikty” – przyznała szczerze Lubnauer.

Lubnauer o programie Nowoczesnej

Jednocześnie wskazała, co jej zdaniem najmocniej wpływa na trwałość partii politycznych. „Najbardziej trwałe są te partie, które są zbudowane na innych ugrupowaniach, jak PiS czy PO” – powiedziała.

„Mamy troszeczkę inne poglądy na wiele spraw. Jesteśmy bardziej liberalni.” – stwierdziła Lubnauer odpowiadając na pytanie, czy Nowoczesna ma jeszcze sens.

Padło również pytanie, dlaczego ze strony internetowej Nowoczesnej zniknął dokument zawierający program ugrupowania. Lubnauer stwierdziła, że wystarczy wspólny program Koalicji Obywatelskiej. „Uznaliśmy, że dublowanie dokumentów nie ma sensu. Na wiosnę 2020 planowaliśmy kongres, który miał mieć charakter programowy, ale uniemożliwiła go pandemia” – wyjaśniła.

Rośnie poparcie partii Hołowni

Na kolejny wzrost poparcia dla Polski 2050 wskazuje najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu. Liderem nadal pozostaje PiS, bo partia rządząca uzyskała 31,1 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,9 pkt proc. w stosunku do analogicznego badania z grudnia.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 19,2 proc. głosów. Poparcie dla głównej partii opozycyjnej mocno spada, w stosunku do badania z grudnia straciła ona 3,1 pkt proc.

Z kolej mocny wzrost notuje Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni urosło aż o 5,9 pkt proc. i uzyskało 16,9 proc. poparcia. Hołownia mocno zbliża się więc do Koalicji Obywatelskiej i jeśli trend będzie się utrzymywał to wkrótce jego ugrupowanie może się stać drugą siłą w sondażach.

