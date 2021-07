Po niezwykle emocjonującym spotkaniu w ćwierćfinale Euro 2020 Belgia przegrała z Włochami 1:2. Jedynego gola dla Belgów zdobył Romelu Lukaku, który pewnie pokonał Gianluigiego Donnarummę strzałem z rzutu karnego. Po trafieniu Belg wykonał gest, który wzbudził kontrowersje wśród kibiców.

Mecz pomiędzy Belgią i Włochami obfitował w emocje i stał naprawdę na wysokim poziomie piłkarskim. Obydwa zespoły miały swoje szanse, ale to Włochom udało się trafić do bramki rywali dwa razy, dzięki czemu wygrali spotkanie. Bramkę dla Belgów zdobył Lukaku strzałem z rzutu karnego.

Czytaj także: Spinazzola nie dokończył meczu. Dramatyczna diagnoza

Sędzia odgwizdał rzut karny dla Belgii w 45. minucie po faulu Giovanniego Di Lorenzo na Jeremym Doku. Do piłki podszedł Romelu Lukaku, który nie dał szans bramkarzowi reprezentacji Włoch. Napastnik Interu Mediolan zdobywając bramkę kontaktową na 1:2 dał jeszcze Belgom nadzieję na odwrócenie losów meczu.

Lukaku wywołał kontrowersje

Wśród kibiców spore kontrowersje wywołał jednak gest, jaki Lukaku wykonał tuż po zdobyciu bramki z karnego. Napastnik wyjął piłkę z bramki i spojrzał w stronę Donnarummy. Następnie przyłożył palec do ust w geście uciszania. Nie do końca wiadomo, o co chodziło. Prawdopodobnie zawodnik odpowiedział w ten sposób na jakieś słowa wypowiedziane przez bramkarza tuż przed karnym. Wśród kibiców zapanowało jednak spore poruszenie.

Czytaj także: Kolejny brutalny faul na Euro. Sędzia od razu wyciągnął czerwoną kartkę [WIDEO]

Źr. twitter; sport.pl