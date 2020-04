Minister zdrowia Łukasz Szumowski opowiedział się za przedłużeniem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. W programie „Fakty i faktach” na antenie TVN24 stwierdził, że ostateczną rekomendację w sprawie wyborów prezydenckich przekaże pod koniec tygodnia.

Wciąż nie jest jasne, czy 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Za wszelką cenę dąży do nich Prawo i Sprawiedliwość, które dąży do wprowadzenia w Polsce możliwości głosowania korespondencyjnego. Doprowadziło to do kryzysu koalicji rządzącej, ponieważ przeprowadzeniu wyborów prezydenckich sprzeciwia się Jarosław Gowin. Apeluje on o zmianę Konstytucji i przedłużenie o dwa lata kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.

Do tej pory na temat wyborów prezydenckich nie wypowiadał się jednoznacznie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziś w programie „Fakty po faktach” na antenie TVN24 poinformował, że podpisał się pod projektem przedłużenia kadencji prezydenta. „Podpisałem się pod tą propozycją przedłużenia kadencji prezydenta o 2 lata. Uważam, że to z punktu widzenia medycznego i ludzkiego bardzo taka dobra propozycja” – powiedział.

Minister zdrowia zaznaczył, że koronawirus w dalszym ciągu będzie nam towarzyszył, aż do momentu wynalezienia szczepionki. „[Koronawirus – przyp. red.] na pewno będzie wczesną wiosną przyszłego roku, bo wszystkie dane wskazują na to, że szczepionka będzie prawdopodobnie na samym początku przyszłego roku wynaleziona, jeżeli w ogóle. To są naprawdę takie bardzo prognozy łagodne, jeżeli mogę tego słowa użyć, bo zwykle taka szczepionka powstaje w latach, a tutaj chcemy w ciągu 18, 15 miesięcy ją uzyskać” – powiedział gość Justyny Pochanke.

Łukasz Szumowski poinformował jednocześnie, że ostateczną rekomendację dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja przedstawi prawdopodobnie pod koniec tygodnia.

Źr.: TVN24