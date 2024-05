Luna przerwała milczenie po Eurowizji. W jej mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie.

Luna swojego występu na Eurowizji, gdzie reprezentowała Polskę, nie może zaliczyć do udanych. 24-letnia wokalistka nie zakwalifikowała się bowiem do finału konkursu i odpadła w zasadzie w przedbiegach.

Na piosenkarkę spadła fala krytyki. Wydaje się jednak, że ona sama dość dobrze znosi to, co dzieje się obecnie wokół jej osoby. W sieci pojawiło się niedawno pierwsze nagranie z jej udziałem opublikowane już po występie na Eurowizji.

Na filmie Luna wypowiada dość zaskakujące dla wielu słowa. Podkreśla bowiem, że „nie ma przegranych”. Dodaje również, że „wszyscy są wygrani”. Jest pogodna i wesoła.

Luna przerwała milczenie po porażce podczas Eurowizji

– Cześć kochani, wracam do was po nocy pełnej wrażeń, po emocjonalnym rollercoasterze. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście ze mną, za wczorajszy występ. Dałam z siebie tyle, ile mogłam – mówi piosenkarka.

– Razem z całym moim teamem włożyliśmy w ten występ 200 proc., całe nasze serca. Pamiętajcie, że nie ma tutaj przegranych. Wszyscy jesteśmy wygrani – dodaje 24-letnia wokalistka, która reprezentowała Polskę podczas konkursu piosenki.

Niektórzy odebrali słowa o braku przegranych jako dość zaskakujące. Zwłaszcza biorąc pod uwagę reakcję Luny już po ogłoszeniu wyników, gdy okazało się, że nie dostanie się do finału Eurowizji. Wokalistka skryła wówczas twarz w dłoniach. Następnie załamaną 24-latkę pocieszała reprezentantka Irlandii.

Przeczytaj również: