Jest szansa na wcześniejsze luzowanie obostrzeń. RMF FM ustaliło nieoficjalnie, że rząd zacznie odmrażać gospodarkę już w lutym. Takiej wersji nie wykluczył prof. Andrzej Horban. Główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19 uzależnił jednak wszelkie ruchy dotyczące gospodarki od jednego czynnika.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w poniedziałek przedłużenie obostrzeń do końca stycznia. Niedługo po ogłoszeniu decyzji pojawiły się grupy przedsiębiorców, którzy zapowiedzieli, że nie będą dalej przestrzegać restrykcji. Właścicieli prywatnych biznesów zmotywowały dodatkowo spekulacje, że rząd może utrzymać zamrożenie gospodarki nawet do kwietnia.

Do sprawy odniosła się nawet wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. – Takie wypowiedzi powodują niepotrzebny chaos – powiedziała. Przypomniała również, że decyzję ws. obostrzeń podejmuje rząd i Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Prof. Horban o luzowaniu obostrzeń. Główny doradca Morawieckiego uzależnia sytuację o jednego czynnika

Nowe wiadomości ws. ewentualnego rozmrażania gospodarki ujawniła rozgłośnia RMF FM. Dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że rząd Morawieckiego zamierza poluzować część obostrzeń już od początku lutego. Najpierw byłyby to sklepy w galeriach handlowych, a następnie hotele.

O to, kiedy można się spodziewać zakończenia obostrzeń zapytany został główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. – Tak dalece to nasze myśli nie sięgają, żeby aż do końca lockdownu – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Ekspert daje jednak do zrozumienia, że restrykcje mogą zostać poluzowane w ciągu najbliższych tygodni. Kluczowy będzie wskaźnik zakażeń. – Sprawdzamy tydzień, dwa. Jeżeli nadal będzie ta tendencja, że będziemy mieli mniej, tyle samo, a na pewno nie więcej, to zaczniemy dalej proponować państwo wszystkim rozluźnienie tego typu rygorów – powiedział.

Prof. Horban podkreślił, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji wielu branż.