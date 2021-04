W środę rząd ogłosi decyzję, która najprawdopodobniej obejmie luzowanie obostrzeń. Tymczasem prof. Krzysztof Tomasiewicz, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze na antenie RMF FM mówił o znoszeniu restrykcji. Tymczasem wiceminister zdrowia profesor Marcin Czech wskazał konkretny termin powrotu siłowni.

Ekspert uważa, że luzowanie obostrzeń jest możliwe także w handlu, czy usługach. „Myślę, że szkoły będą faktycznie pierwszym elementem do luzowania, ale z dużym nadzorem nad sytuacją. Natomiast moim zdaniem, wielokrotnie to mówiłem, otwarcie sklepów w galeriach handlowych czy salonów fryzjerskich, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, to jest absolutnie wykonalne” – ocenił.

„Pamiętajmy jednak, że to nie jest koniec, wciąż muszą obowiązywać reguły dotyczące liczby klientów, zachowania sprzedawców i samych klientów. Mam wrażenie, że często osoby, które odwiedzają takie miejsca, nie do końca rozumieją, czego wymaga się od nich. Tu zasady będą pewnie obowiązywały pewnie przez kolejnych kilka miesięcy.” – dodał.

Kiedy luzowanie obostrzeń w obiektach sportowych?

Podczas rozmowy padło pytanie o siłownie i inne zamknięte obiekty sportowe. „Będziemy mieli za chwilę ciepło, temperatura będzie coraz wyższa, sport na świeżym powietrzu nikomu nie zaszkodził, a jeżeli to będzie organizowane w sposób racjonalny, myślę, że niedługo, jeszcze nie teraz, sport w pomieszczeniach zamkniętych też wróci” – zaczął Tomasiewicz.

Z kolei wiceminister zdrowia profesor Marcin Czech wskazał konkretny termin powrotu siłowni. „(…) jeśli utrzyma się obecny trend dotyczący liczby zakażeń, racjonalnie w czerwcu będzie można otwierać takie miejsca” – powiedział.

