Odszedł z TVN24, a już niebawem zadebiutuje na antenie TVP. Maciej Dolega potwierdził dziś, że związał się z ekipą Telewizji Polskiej. Wiadomość wprawiła w osłupienie internautów. Prezenter odpowiedział krytykom.

Maciej Dolega był związany z TVN od 2012 roku. Pod koniec lutego portal wirtualnemedia.pl poinformował, że prezenter rozstaje się ze stacją. W czwartek okazało się, że następnym miejscem jego pracy będzie TVP.

Dolega ogłosił wiadomość w mediach społecznościowych. Prezenter będzie prowadził program „Wstaje dzień”. „TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania” – stwierdził.

Drodzy, dołączam do ekipy @tvp_info poprowadzę https://t.co/s2WicYf0Ss program „Wstaje dzień” TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania. pic.twitter.com/YlSn6lu1fh — Maciej Dolega (@MDolega) April 8, 2021

Maciej Dolega odpowiada krytykom: Nie przeraża mnie hejt, jestem z dala od wojny polsko-polskiej

Jak się łatwo domyślić, transfer do mediów publicznych został skrytykowany przez internautów. Prezenter odniósł się do sprawy w rozmowie z serwisem Onetu – Plejada.pl. „Nie mam w sobie takich emocji, które by sprawiały, żebym komuś na profilu pisał opinie, które – gdybym stanął z tym kimś twarzą w twarz, nie przeszłyby mi przez gardło” – powiedział.

„Żyjemy w takim świecie, w którym wiele osób na takie komentarze odważa się. Niezmiennie dziwi mnie, że ludzie mają w sobie taką chęć dzielenia się, nazwijmy to, swoimi przemyśleniami w ten właśnie sposób” – ocenił.

„Nie przeraża mnie hejt, jestem z dala od wojny polsko-polskiej” – podsumował.